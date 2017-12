Mi, magyarok, nem kérünk a felhígult kovácsjánosokból!

Szerző: Konok Péter

Idősebb Kovács János nyugdíjas főcsővezető későn kelt; a gyerekek már rég kirepültek a másfélszoba-komfortos (vécé a fürdőszobában), hatodik emeleti családi fészekből. Az ifjabbik Jancsit egészen Angliáig repítette a fapados kalandvágy (milyen jó, hogy angol irodalmat hallgatott az egyetemen, merengett el id. Kovács János, a nyelvtudása komoly előnyt jelentett a brit áruházi-feltöltő fronton), Évát pedig határvadász-kiképzésre vezényelték, ami a közmunka után komoly egzisztenciának tűnt, és határozottan melengette id. Kovács János lelkét, aki gyerekkorában háromszor is elolvasta az Egri csillagokat.Id. Kovács János még heverészett egy kicsit az ágyban. Arra gondolt, hogy ők még idejében megcselekedték, amit megkövetelt a haza, Éva a határon, ő idehaza, hogy Jancsinak majd legyen hová hazajönnie (bár mostanában már jó, ha hetente egyszer jelentkezett be a Skype-ra), és hogy Amál - hivatalosan Kovácsné, bár id. Kovács János szemében mindig az a fiatal, kedves lány maradt: Amál, akibe idestova ötven éve beleszeretett - nyugodtan mehessen reggel a boltba, délben takarítani (nagy szerencse volt egy ilyen takarítói munka manapság, de Amál híresen megbízható asszony volt, telefonszámát egymásnak adták az elégedett kuncsaftok), hogy ne érje erőszak, nem kelljen arcát kendővel takarnia. Hogy ne teljesedjék be a sátáni terv.Hónap eleje volt, és péntek, bár id. Kovács János számára a péntek régen elveszítette minden jelentőségét: kissé szűkös, mégis jóleső időtlenségben élt, vagy inkább amolyan kába, állandóan leszálló spirálban. A nyugdíj már megérkezett, és bizakodva várták a választási Erzsébet-jegyet is, amiről annyi szó esett.Amál a konyhában malátakávét főzött, halkan duruzsolt a rádió. "Most már minden rendben lesz - gondolta id. Kovács -, most már csak rajtunk múlik". Kivette a részét a munkából, a harcból (olyan puskaporos volt az utóbbi időben a levegő), és ki akarta élvezni végre a diadalt, a megérdemelt békét."Ha Isten velünk, ki ellenünk?" - gondolta id. Kovács János, aki nemigen volt vallásos, de újabban lelkesen hallgatta az egyházi műsorokat. "Ki ellenünk?" - gondolta még egyszer büszkén (miközben felidézte maga előtt a plakátokon vigyorgó, rémesen hatalmas arcot), és kikiabált a konyhába Amálnak (egyben jelezve, hogy felébredt, és várja a reggeli kávét, amit felesége mindig az ágyba hozott neki): - Szívem, hangosítsd fel a rádiót!Amál felhangosította. A félszobát (9,5 négyzetméter, gödrösre feküdt franciaágy, a falon kissé megsárgult poszter, pálmafák, déltenger, az ablak a szemközti ház ablakaira néz, mögöttük 9,5 négyzetméterek, gödrösre feküdt franciaágyak, kissé megsárgult pálmás-tengeres poszterek, és visszanéznek az ő ablakára) elöntötte a recsegő rádióbeszély és a finom (bár kissé földszagú) kávéillat."Soha még nem volt ilyen sikeres!" - lüktetett lassan a jól ismert, kimért hang. "De nem pihenhetünk a babérjainkon! Harcosokra van szükségünk a nemzet vad hullámok döngette, balsors tépte hajóján: matrózokra, tüzérekre, csáklyásokra! Nem olcsó kovácsjánosokokra, akik elégedetten kérődzve heverésznek, mintha nem lenne holnap! Mi, magyarok, nem kérünk az ilyen felhígult kovácsjánosokból!"Id. Kovács János kissé összehúzta magát, hogy sűrűbb legyen, és újra kikiabált a konyhába: - Ne hozd be, szívem, a kávét, kimegyek érte!"A harc nem áll meg!", gondolta, ahogy az ágy alatt papucsa után kotorászott. "Minden út egy lépéssel kezdődik. Nem pihenhetünk". Egy pillanatra a falra meredt, a megsárgult pálmafákra a megsárgult tenger partján. "Miféle babérok?!" - gondolta, de aztán elszégyellte magát, és lélekben felkészült a kovácsjánosok elleni, minden eddiginél nehezebb, elszánt küzdelemre.