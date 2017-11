Miért érezzük úgy, hogy kevesebbet ér a pénzünk, miközben a statisztikák nem ezt mutatják?

Forrás: HVG

A jelenséget a szocializmus éveiben azzal intézték el a kabarészerzők, hogy a hús drágult ugyan, de a lépegető exkavátor olcsóbb lett, vagyis az árak átlagosan nem változtak. Ez még a hatósági árak világában is túlzás volt, hiszen az akkori statisztika is a forgalommal súlyozva vette figyelembe az egyes termékek fogyasztói árát. A mai is ezt teszi. Ezzel együtt az érzékszervi csalódásnak statisztikán belüli és kívüli okai is vannak. Ezek közül négy tényezőt vesz alaposabban szemügyre a HVG Elsőként a lakásáraknak az árrobbanás illúzióját keltő száguldásának hatását, másodjára a termékminőséget, amit a statisztika nehezen tud megragadni. Itt a tömegcikkek dömpingje áll szemben a túlárazott újdonságokkal.A harmadik tényező az árszerkezet optimalizálására való törekvés: egyes szolgáltatásokat több összetevőre bontanak, mint például a fapados járatok működtetői. A repülőjegy viszonylag olcsó, de a túlsúlyért extra díjat kell fizetni, enni- és innivaló csak pénzért kapható a fedélzeten, jó drágán, és a várostól távoli repülőtérről még be kell jutni a célállomásra.A negyedik pedig az a sajátosság, hogy néhány szolgáltatás ára szinte nem is függ a kereslettől, mert azt kényszerek diktálják. Ilyen eset, ha valaki az orvosi várólistát azzal rövidíti le, hogy fizet a magánrendelőben, vagy ha egy szülő magánórán készíti fel a gyermekét a nyelvvizsgára, ami az egyetemi felvételihez már-már nélkülözhetetlen.A gyakorlatban persze mindenkinek egyéni árindexe, inflációs mutatója van, amely a vásárolt termékek, szolgáltatások összességét tekintve jócskán eltérhet az átlagtól.