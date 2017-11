Miért hiányoztak Orbánék a devizahitel-károsultak parlamenti vitájáról?

Kövér: Nehogy már ránk tessék azt a felelősséget hárítani, amihez semmi közünk nem volt, nem is mi voltunk kormányon.



A hölgy: És nekünk mi közünk ahhoz?



Kövér: Ön vette fel a hitelt. Ennyi. Minimum ennyi.

Tóth Bertalan devizahitel-károsultaknak tartott fogadóórája

"Egyeztettünk a devizahiteles szervezetek vezetőivel, és az ő javaslataikat fogjuk képviselni, ahogy tettük ezt korábban is"

Körülbelül ezeket hiheti az, aki a kormánypárti médiumokból tájékozódik.Viszont létezik egy másik dimenzió, a szürke valóság, ahol több ezer család áll a kilakoltatás előtt. Ebben a párhuzamos világban a kormány nemhogy nem védi meg a bankok által becsapott kisembereket, de a kormányzati tisztviselők flegma, pökhendi módon reagálnak a kétségbeesett segélykiáltásokra.Legutóbb egy lakossági fórumon szabadultak el az indulatok, amikor Kövér László és egy idős hölgy között az alábbi szóváltás zajlott le:Szóval ez a Fidesz igazi arca. Így reagálnak a kormányzati politikusok, amikor azt gondolják, hogy nem veszi őket a kamera.Persze ebben az elfuserált világban azért legalább az ellenzék egyes pártjai a rendelkezésükre álló eszközökkel igyekeznek mindent elkövetni, hogy segítsenek az embereknek. Például az Országgyűlés az LMP kezdeményezésére ma politikai vitát tartott a devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről. Igaz, sajnos nem sok sikerrel...A Fidesz-KDNP részéről ugyanis, összesen 14 képviselő volt jelen. Egyszerűen nem érdekelte őket a téma, be sem mentek a Parlamentbe. Mondjuk az LMP is tudhatná, hogy a devizahitel-károsultak helyzetét nem egy parlamenti vitanap fogja megoldani.Jóval sikeresebbnek mondható azonban a szocialisták akciója, akik az ország 87 pontján tartanak fogadóórát, ahol jogi tanácsokkal is segítik az embereket.Azt mondják, a megoldásához fel kellene használni azt a 270 milliárd forintot, amit a Magyar Nemzeti Bank a devizahiteleken nyerészkedve szerzett. Hozzáteszik: a legjobb az lenne, ha a felvételkori árfolyamot figyelembe véve tudnák rendezni a devizahitelesek ügyét.Tóth Bertalan a témában tartott mai sajtótájékoztatóján kiemelte: a kilakoltatásokat mindaddig fel kell függeszteni, amíg végső megoldást nem találnak a devizahitel-károsultak problémáira.- mondta a sajtótájékoztató másik résztvevője, Szakács László országgyűlési képviselő, aki rámutatott, hogy amennyiben az ingatlan értéke megfelelő fedezet volt a hitelfelvételkor, úgy legyen elegendő akkor is, ha valaki nem tudja fizetni a kölcsönét.