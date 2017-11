Miért hisz Vona Gábornak a balliberális értelmiség

Közélet

Nemzetközi díjas lett a Vizes vb nyitóelőadása

Két kategóriában is díjazták a nyári magyarországi vizes világbajnokság nyitóelőadását a rendezvényszakma Oscar-díjaként is emlegetett Bea World - Best Event Awards ünnepélyes díjátadó gáláján, Portóban.