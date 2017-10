Miért nem emelik a nyugdíjminimumot?

Forrás: MTI / Sztárklikk

Mint mondta, a hivatalos statisztika szerint 300 ezer ember nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot, míg egyes számítások szerint havonta 79 ezer 757 forintot tesz ki a havi nyugdíjas kosár. Egymillió ellátást folyósít az állam, ami ez alatt van - jegyezte meg az ellenzéki politikus.Azt is bírálta, hogy a járulékplafon eltörlésével vannak, akik több 100 ezres vagy milliós nyugdíjhoz jutnak hozzá. Azt kérdezte, miért engedik ezt.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumok (Emmi) parlamenti államtitkára azt válaszolta, 2010 óta a kormány 23,1 százalékkal emelte a nyugdíjakat és a továbbiakban is ezen dolgozik. Ezzel szembeállította, hogy az MSZP kormányzása alatt egyhavi ellátást elvett és 200 milliárd forint hiányt - más becslések szerint a dupláját - hagyott a nyugdíjkasszában.Kitért arra is, hogy a kormány elvette a nyugdíjtöbbletet az egykori MSZMP-s munkásőröktől, pártfunkcionáriusoktól.Az emberek korábban fizetésük felét, ma pedig több mint kétharmadát kapják meg nyugdíjként, ami nagyobb biztonságot jelent - hívta fel a figyelmet, jelezve: jövőre 32 milliárd forint szerepel a nyugdíj prémiumsoron a költségvetésben.