Migránsok helyett poloskák szállták meg az országot

Forrás: kemma.hu

- Az elmúlt egy hétben jelentek meg lakásomban a poloskák, mindennap látok négyet-ötöt belőlük. Sajnos nagyon gyorsan elbújnak, emellett ha agyonnyomjuk őket, kellemetlen szagú váladék távozik belőlük - jelezte aKemma.hu-nak egy olvasójuk.Szakértők szerint egyébként a poloskák szeptember végén, illetve október elején (vagyis éppen ezekben a napokban) okozzák a legtöbb problémát, és - mivel az apróbb zugokba is be tudnak húzódni - az átteleléssel sincsen gondjuk. Bejutásuk ellen szúnyogháló felhelyezésével, illetve rövid ideig tartó szellőztetéssel lehet védekezni. Ha már megjelentek a lakásunkban, csak az összeszedésük (kiirtásuk) segít.A kemma.hu megkereste az említett felmérést készítő céget is. Szalai Károly, a vállalat sajtóreferense elmondta: csaknem háromezer bejelentést regisztráltak, emellett ők is kerestek adatokat közösségi és egyéb oldalakon.A mezei poloska emberre veszélytelen rovar. Mivel szúró-szívó szájszervvel rendelkezik, előfordulhat, hogy az embert megcsípi, ez azonban ritka, és csak akkor fordulhat elő, ha közeledésünket támadásnak veszi. A bűzmirigye miatt, és főként, hogy egy behurcolt fajról van szó, nincs igazán Magyarországon természetes ellensége, még a rovarevő madarak sem fogyasztják. Mivel a lakás egyáltalán nem a megfelelő közeg a poloska számára, elszaporodni nem fog, legfeljebb megpróbál áttelelni.- Tartósan mínusz húsz fok alá kellene csökkennie a hőmérsékletnek, hogy drasztikusan megcsappanjon a számuk a poloskáknak, de ez nem lehetséges. Ha a padlástérre felhúzódnak, átvészelhetik a hideg időt, ráadásul észre sem vesszük őket - magyarázta a szakember. Szalai Károly hangoztatta: az élőlények nem jelentenek veszélyt az emberekre, növények nedveivel táplálkoznak.