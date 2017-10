Migránsvadászattal dicsekedett a szegvári polgármester

Forrás: Délmagyar

- Sajnos valószínűleg a jövőben is számítanunk kell migránsokra a külterületen, mint ahogy ez augusztus végén elő is fordult - ezt Gémes László, Szegvár polgármestere mondta a pénteki testületi ülésen. Többek között ezzel indokolta, hogy jó lenne, ha a településen a polgárőrség mellett mezőőrség is működne, hogy a külterületen megvédjék az embereket és a javakat.- A fiammal azon az augusztus végi kora estén a vadásztársaság fácántelepe felé autóztunk, hogy becsukjuk a madarakat - mesélte a Délmagyarnak Gémes László. - Egy barátom, aki szintén vadász, a tanyája felé hajtott. Láttuk, hogy megállt a tanya felé vezető behajtó úton, és kiszállt. Megkérdeztük, minden rendben van-e. Kiderült, hogy az egyik motorja ott hevert kint. Beljebb pedig a másik, ami arra utalt, valaki járt ott. Akkor észrevettünk két embert, aki menekülni kezdett. Ha öt perccel később megyünk, elvitték volna a motorokat - magyarázta Gémes.- Utánuk eredtünk az autóval, majd a fiam követte őket futva, én pedig felvettem a kapcsolatot a körzeti megbízottal - folytatta a sztorit a polgármester. - Közben a gyermekem is telefonált, hogy a két férfi nem magyarul beszél, és bottal hadonászik. A szeméttelepi út melletti erdősávba menekültek. Addigra már kezdett sötétedni. Mi pedig a közben odaérő vadásztársakkal, polgárőrökkel, a körzeti megbízottal és egy szegvári lakhelyű rendőrrel együtt 10 perc alatt 11-en gyűltünk össze. Végül mire besötétedett, sikerült kiterelni a férfiakat az erdősávból. Megsajnáltuk őket, vizet adtunk nekik, mert láthatóan nagyon kitikkadtak. Angolul nem tudtak, románra, oroszra hasonlító nyelven beszéltek egymással. Az egyik moldávnak, a másik pakisztáninak vallotta magát. Később kiderült, hogy mindketten illegális moldáv migránsok. Őriztük őket, amíg a szentesi rendőrök a helyszínre nem értek.