Mindenkinek befűtenek a rendőrök

Forrás: InfoRádió

Az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője kiemelte, tavaly októbertől már készültek a téli feladatokra. Lakatos Tibor hozzátette, ilyenkor a szolgálatban lévő rendőröknek kiemelt feladatuk, hogy figyeljenek a fedél nélkül élőkre, azokra, akik a lakásaikban egyedül élnek vagy szociálisan rászorulók."Amikor jelezték a rendkívüli hideget, az országos rendőrfőkapitány egyéb feladatokról is rendelkezett. Ezek egy része a közlekedés rendjére vonatkozó tevékenység, másik része a rászorulókra való odafigyelés."A rendőrök alapvetően közterületi járőrfeladatokat látnak el, de a rendőrségi törvény előírásainak megfelelően kötelesek minden olyat megtenni, ami az élet és a testi épség megóvására szolgál."Ennek szellemében a rendőrök ilyenkor akár többet is tesznek a kötelező feladataiknál. Ha kell, fát vágunk, tüzet rakunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy segélyhívásra a rendőrök minden házhoz kimennek és gondoskodnak a tűzifáról. Ezek az esetek ott történtek, ahol a házukban egyedül élő idősek vagy betegek nem tudtak gondoskodni magukról."Január 7-től közel 1500 biztonsági intézkedést, az év első heteiben több száz, akár ezer ilyen, a rászorulókat segítő feladatot is végrehajtottak a rendőrök - mondta el Lakatos Tibor.