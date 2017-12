Miniszterelnöki balcsapott

Szerző: Lutz

Aki le akar telepedni Magyarországon, az vegyen magának letelepedési kötvényt, annak birtokában még vállalkozhat is. No, de munkavállalóvá válásról ne is álmodjon! Egy frászt! Még elvenné az ukrán vendégmunkások munkáját, vagy a szerbekét, vagy a macedonokét.Azon most ne akadjunk fenn, hogy a vendégmunkások között jócskán van magyar nemzetiségű, mert az ukránok között lehet legalább annyi orosz is (ki tudja, milyen extra küldetéssel), a macedonok jelentős része pedig köztudottan szunnita muzulmán. Ettől még szorgalmas, képzett munkaerőt jelentenek, lassanként országszerte, és elég szép számmal.A "kényszer-letelepítési" huzakodás 1296 emberről szól, ami körülbelül annyi, mint a 26622 lakosú Jászberény nemzetközi cégei (Elektrolux, Samsung, Ruukki), és a helyi nagyvállalkozók által foglalkoztatott vendégmunkások száma.Akkor hányan lehetnek országosan? És valamennyien átmentek valamiféle biztonsági szűrőn, végül is egyikük hazája sem EU tagállam.