Miskolcon már megy az egyetemi benyalás

Szerző: Herczeg Ármin

Igen, jól olvasták: az egyetem rektora, bizonyos Torma Péter oktatási szünetet rendelt el, hogy minden hallgató elmehessen a miniszteri megszólalásra. A 17-i előadás címe egyébként: "Biztonság - a honvédelem és a haderő szerepe, avagy mit tudunk tenni a hazáért?".Az első hírek még arról szóltak, hogy minden hallgatónak kötelező ott lenni, és meghallgatni Simicskó nyilván nagyon magvas gondolatait. Ezt ugyan cáfolták az egyetem vezetői, ám az RTL Klub híradójában bemutatott elektronikus levelek cáfolták ezt. Volt olyan, amelyben azt írták, hogy a tanárnak át kell kísérnie a hallgatókat az előadásra. A kell szó pedig nehezen értelmezhető másként, mint utasításként.Lehet persze magyarázkodni, hímezni-hámozni, és arról zagyválni, hogy szó sincs kötelező előadásról, de ettől az előzmények egyértelműen erre utalnak. A körlevelek, és az oktatási szünet elrendelése eléggé egyértelműen jelzi, hogy az egyetem vezetése igenis be szeretné terelni a hallgatókat az előadásra.Érthető persze a ki nem mondott indok: az intézmény nem akar leégni a miniszter előtt. Mert lássuk be, hogy a fent idézett címmel csak néhány hallgatót lehet bevonzani egy Fideszes politikus előadására. Az oktatási szünet viszont, és a tanári kíséret már biztosíthatja a megfelelő hallgatói létszámot a teremben. (Tudják: ilyenkor van a telefon nyomkodása, és a békés szundikálás.)Arról nem is beszélve, hogy pártpolitikai eseményeket az egyetemeken tilos tartani. Nemrégiben emiatt nem engedték be Szél Bernadettet a Corvinusra. De persze Simicskó az más. Az egyetem szerint az ő előadása még véletlenül sem politikai rendezvény.Azt nem ecsetelte Torma rektor úr, hogy akkor mégis mi? Könnyen lehet, hogy szerinte a választás előtt félévvel egy miniszteri előadás, a friss szavazókorúak között sportesemény. Vagy színházi előadás. Vagy előjáték az esti kollégiumi szexhez. Nem tudom. Én inkább azt hiszem, hogy a rektor úr mélyet akart nyalni a nagypolitikusnak, csak nem sejtette, hogy lesznek olyanok, akik el merik ezt mondani a sajtónak.Következménye persze nem lesz a dolognak, hiszen Magyarországon bármit meg lehet magyarázni, ha megfelelő a háttered, de ezek után azért már kíváncsi leszek, hogy például Sorosozik, vagy migránsozik-e politikamentesen az előadásában a miniszter...