Mit tud összetökölni az ellenzék?

Szerző: Nagy András

Részletes kimutatást közölt hétfő reggel a hvg.hu arról, hogy milyen esélyei lehetnek valójában, pusztán a számok alapján a Horváth Csaba fővárosi MSZP-s politikus által nemrég töketlennek nevezett baloldali ellenzéknek a jövő évi országgyűlési választáson Orbánék leváltására.Röviden összefoglalva, az összeállításban arról megy a matek, hogy melyik ellenzéki párt hány százalékkal növelte vagy épp csökkentette a támogatottságát 2014 óta, melyik pártnak mekkora tartalékai lehetnek az egyes választói csoportokban, melyik lehet a legkifizetődőbb választási stratégia a Fidesz hatalmának megdöntéséhez és így tovább.A probléma a cikkel az, hogy nagyjából hiába matekozik jobbról balra, aztán meg balról jobbra is, a lényeg ugyanis nem a számokban, hanem egy hárombetűs szóban van, ezt pedig úgy hívják: NER.Magyarország féldemokrácia, féldiktatúra, illiberális demokrácia, irányított demokrácia, putyini berendezkedésű autokrácia satöbbi satöbbi. Az elmúlt években sokan, sokféle jelzővel illették azt az államberendezkedést, amit Orbán Viktor és a Fidesz kialakított hazánkban. A legegyszerűbb és legtömörebb mégis a NER, azaz a Nemzeti Együttműködés Rendszere kifejezés, amelynek alapja egy olyan centrális politikai erőtér fenntartása, amelyben a Fidesztől jobbra és balra is egy-egy kisebb, egymástól ideológiailag elszigetelt ellenzéki erő foglal helyet, és amely így alkalmatlan arra, hogy a rendszert megbontsa.Botka László egy héttel ezelőtti visszavonulása óta nincs olyan politikai elemző, közélettel foglalkozó orgánum, amely ne fejtette volna ki a véleményét arról, hogy a szétzilált szocialista párt forgácsolódásával mely rivális ellenzéki pártok profitálhatnak. Szó volt az MSZP természetes szövetségesének számító DK, a jó ideje a baloldali szavazatokra hajtó LMP és főleg a Jobbik, de még a Momentum mozgalom várható erősödéséről is, a legfontosabb momentumról azonban nem, vagy alig volt szó.Arról, hogy a jelenlegi rendszerben minden ellenzéki párt csak addig erősödhet, ameddig a Fidesz hegemóniáját nem veszélyezteti. És mi is történt még a múlt héten? Az MSZP körüli helyzet kapcsán komoly elemzők mondták, hogy a Fidesz felkarolja majd most kicsit a szocialistákat a centrális erőtér megtartása érdekében. És hogy a Jobbik beszívhat az MSZP kifújásából pár százaléknyi, elsősorban vidéki balos szavazót, de csupán addig mehet fel, ameddig a kormánypártra ez nem jelent veszélyt.Amúgy a Jobbikot mindjárt betiltják, és ha valaki esetleg már nem emlékezne rá, akkor hadd emlékeztessünk, hogy az előző ciklus közepe táján, amikor történetesen éppen az MSZP kezdett már-már váltópárti pozícióba erősödni, hirtelen előkerült a pártok állami támogatásának megvonása, sőt a szocialista párt teljes betiltása is, méghozzá azon az alapon, hogy az egykori állampárt utódjáról van szó (ami ebben a formában különben nem igaz, de ebbe most ne menjünk bele).Márpedig amíg így működnek a dolgok, azaz a kormányzó párt tetszőlegesen erősítheti vagy gyengítheti az elméletileg tőle független ellenzék pozícióit, demokráciáról aligha lehet beszélni, mert hiába akar a nép váltást és hiába hajlandó ehhez baloldaliként egy közelebbről meg nem határozható jobboldali pártra szavazni, nem fog célt érni az akarata. Ha a Jobbikra szavaz, ha nem. Sőt: ha szavaz ha nem.A kérdés persze úgy is feltehető: Oroszországban lehetséges a Vlagyimir Putyin-vezette kormányzó erő, az Egységes Oroszország párt (JeR) hagyományos választásokon való leváltása? A jelek szerint nem. A különbség a magyar és az orosz szituációban az, hogy az ottani társadalom többsége nem is akar változást, míg a felmérések szerint az itteni választók nagyobb része 8 év után immár inkább elzavarná a jelenlegi kormányzó pártot.Ez adhat némi reményt a baloldali ellenzék, a Jobbik, az abszolút különutas LMP vagy a Momentum híveinek, de semmiképpen a számmisztika.