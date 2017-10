Mivel tartják sakkban az oroszok Orbán Viktort?

Szerző: Nagy András

Szomorú, de 28 évvel a szovjet megszállásunk vége után ma már közhely, hogy az orbáni rendszer, az úgynevezett NER egyre jobban hasonlít a putyini Oroszországra, legalábbis ami a demokratikus intézményrendszer állapotát, a jogállami mechanizmusokat, vagy az ellenzék és a civilek helyzetét illeti.Látványos leképeződései ennek a közterületeket ellepő kormányzati plakátok is, amelyeken általában Brüsszelt, most éppen Sorost akarja megállítani Fidesz. Moszkva helyett ma már nyugaton kell a magyar nép ellenségeit keresni Orbán Viktor szerint, aki 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén még az orosz birodalom feltétlen szolgálata ellen szónokolt. A miniszterelnök a legutóbbi rádióinterjújában már arról beszélt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok segítségével kell a nyilvánosság elé tárni a "Soros-hálózatot", hogy kiderüljön, kik, miért és hogyan akarják befolyásolni a magyarok életét.Erről, valamint a címben feltett kérdésről szólt az ATV hétfő reggeli műsora is. Az adásba meghívott Molnár Zsolt először is tisztázta, hogy a miniszterelnök legutóbbi verbális támadása Soros György ellen, amely szerint a magyar származású üzletember titkos hálózata elleni küzdelemben a nemzetbiztonsági szolgálatokat is fel kellene használni, valójában csak egy kommunikációs blöff."A magyar emberek is kezdik észrevenni, hogy egy nagy átveréssel állunk szemben, és új kommunikációs szintet kellett bedobni, hogy vissza lehessen hozni a köztudatba a Soros-tervezést" - mondta az MSZP-s politikus, aki a nemzetbiztonsági bizottság vezetőjeként nyilatkozva világossá tette, hogy ha létezne a Soros-terv, akkor a nemzetbiztonsági szolgálatoknak már eddig is jelzést kellett volna adniuk, hiszen ez a nemzeti szuverenitás elleni támadás lenne.A nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke a Sztárklikk érdeklődésére azt mondta, hogy az orosz befolyásolási törekvések, például Paks2 kapcsán folyamatosan szóba kerülnek a bizottságban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem a nemzetbiztonsági-szakmai vonalon, hanem politikai síkon merül fel a téma. A szakszolgálatok teszik a dolgukat" - jelentette ki.Hazánk európai uniós tagságának megkérdőjelezése, illetve az erősen vitatott paksi atomberuházás mindenáron való erőltetése ugyanakkor egyértelműen az orosz elköteleződés irányába mutató jelek Molnár szerint, aki ezúttal sem rejtette véka alá az ellenzéki pártok által hangoztatott álláspontot, mi szerint politikai értelemben az oroszok már bőven a spájzban vannak, és ezért Orbán Viktort terheli történelmi felelősség.