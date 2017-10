Molnár Gyula: az MSZP él

Forrás: MTI

Molnár Gyula az MSZP választmányának ülése után hangsúlyozta azt is, pártja politikai stratégiája nem változott: a Tegyünk igazságot! című program egy markáns, világos, egyértelmű baloldali program.A pártelnök jelezte azt is, tárgyalni fognak a demokratikus ellenzék pártjaival, de "Horn Gyula pártja" nem tárgyal a szélsőjobboldallal.Hiller István, az MSZP választmányának elnöke közölte: a választmány ülésén döntő többségben voltak azok, akik széles körű együttműködést akarnak a demokratikus ellenzéki pártokkal. Elmondta azt is, nem lépett ki senki, nem mondott le senki."Az MSZP összezárt, innentől kezdve a választók, a választás, egy igazságos és boldogabb Magyarország megteremtése a cél" - fogalmazott.