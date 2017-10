Molnár: Gyurcsány nyugodjon meg

Forrás: Hír TV

Az MSZP elnöke ezt arra reagálva mondta Egyenesen című műsorban, hogy Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta az Atv.hu-nak, hogy nem akar sem közös listát, sem közös miniszterelnök-jelöltet az MSZP-vel. Molnár Gyula szerint az is lehet, hogy egy egyszerű félreértésről van szó.Azt mondta: az MSZP folyamatosan tárgyal a DK-val a 106 egyéni választókerület jelöltjeiről, miniszterelnök-jelöltről még nem is egyeztettek."A DK azt mondja, hogy nincs közös miniszterelnök-jelölt és nincs közös lista. Ebből a szempontból egy új elem van, a közös miniszterelnök-jelöltre is nemet mondott, arra, akit még nem tudunk, hogy kicsoda. Ebből a szempontból szerintem egy picit előre szaladt a DK és Gyurcsány Ferenc, mi azt kérjük tőle, hogy nyugodjunk meg, üljünk le, és amikor van igazi ajánlat, akkor beszéljük róla, talán nem is annyira reménytelen" - mondta Molnár Gyula.