Molnár: ismételten kiderült, hogy nincsen Soros-terv

Szerző: Nagy András

A bizottság szocialista elnöke szerint ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozni minden pártra, legyen az a Jobbik vagy a Fidesz, a szabályokat pedig mindenkinek be kell tartani. Molnár ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy 2010-ben, illetve egészen 2014-ig a Fidesz is jóval a piaci áron boríthatta el a plakátjaival az országot, hiszen Simicska Lajos akkor még Orbán Viktor hű szövetségese volt. Vagyis azért, amiért az Állami Számvevőszék most a Jobbikot bünteti, akár jogosan akár nem, normális, jogállami viszonyok között a Fideszt is el kellene meszelnie.A csütörtöki nemzetbiztonsági ülés gerincét egyébként a Soros-terv, pontosabban az a humbughalmaz adta, amit a Fidesz-kormány a nyilvánosság minden csatornáját eltömítve előad. "Ismételten kiderült, hogy nincsen Soros-terv" - szögezte le a most már hosszú hónapok óta nyomatott kormányzati kommunikáció kapcsán a bizottság szocialista elnöke."Soros-terv annyiban létezik, amennyiben piréz-terv létezik" - utalt a nem létező népcsoportra a szocialista politikus, aki a Fidesz propagandagyárában készült figyelemelterelő javaslatnak nevezve a Soros-tervvel való riogatást. Lehet persze a Soros György által képviselt nyílt társadalom elvével vitatkozni, de a világ bármely demokráciájának el kell tudni viselni, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek a tevékenysége nem illeszkedik a kormány tevékenységéhez - fogalmazott.Hozzátette, hogy Soros-szervezetek természetesen vannak, ezek azonban részei az európai demokráciának, és valós nemzetbiztonsági kockázataik nincsenek. Molnár Zsolt a bizottság zárt ülésén történtekről annyit el tudott mondani, hogy kizárólag a Soros Györgyhöz köthető európai civil szervezetek működését érintő információk hangzottak el, ezek pedig már korábban is ismertek voltak.Ez alapján pedig ismét megállapítható, hogy az úgynevezett Soros-trekk nem más, mint az aktuális kommunikációs trükk a Fidesz-kormány hibáinak és bűneinek elfedésére.