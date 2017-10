Molnár Zsolt: bebizonyosodott, hogy nincs "Soros-terv"

Az ülésről elsőként távozó jobbikos Mirkóczki Ádám azt mondta: szerette volna megtudni a jelenlévő szolgálatoktól, meg tudják-e erősíteni a "Soros-terv" létezését. Mirkóczki Ádám azt mondta: ebben a kérdésben nem lett okosabb.Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke úgy értékelt: a Jobbik is összeolvadt az LMP-vel és a baloldali ellenzékkel, és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Jobbik a Magyarország biztonságáért kötelezettséget vállaló szerveket is be akarja rángatni a politikai mezőbe.Ennek célja és mozgatórugója is Soros György tervének végrehajtása - mondta.Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke viszont azt mondta: az ülésen számára bebizonyosodott, hogy nincs "Soros-terv", az csak a Fidesz PR-kommunikációjában létezik.