Molnár Zsolt: itt nem egy klasszikus lopásról van szó

Szerző: Nagy András

Ha Molnár Zsolton múlik, a nemzetbiztonsági bizottság vizsgálni fogja a kötvénybiznisz minapi betöréses szálát is, vagyis azt, hogy van-e közvetlen kapcsolat a betörők, illetve a gazdag keleti külföldiek különösebb átvilágítás nélküli beengedése mögött feltételezett polipszerű maffiahálózat között.Molnár szerint annyi biztos, hogy egy Rogán Antalhoz köthető céghez törtek be, és hogy nem egy klasszikus lopásról van szó. Hogy pontosan miért követték el, az még nem világos, de aligha csak a pénzért mentek, akár a maradék koncon való marakodás, fideszes belháború is állhat a háttérben - derült ki az ATV Egyenes beszéd című műsorának kedd esti adásából.A műsorvezető kérdésére, hogy egyáltalán lehet-e pontosan tudni, hány kötvényt adtak el, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke sem tudott konkrét számmal szolgálni, amit a kormányzati ködösítés legjobb példájának nevezett. "Fél csepelnyi embert betelepítettek felületes ellenőrzéssel, és ők akarják megvédeni az országot a bevándorlóktól?" - kérdezett vissza.A múltkori vitáját Németh Szilárddal az Egyenes beszéd kedd esti adásában maga Molnár is szürreálisnak értékelte, ugyanakkor elmondta, a Fidesz alelnökének viselkedése jó képet adott arról, hogy milyen Orbán Viktor rendszere, a NER. Természetesen a vitára a jövőben is készen áll, pláne ha az azeri baltás gyilkos kiadatása körüli botrányokról, a letelepedési kötvénybizniszről, vagy a Rogán-tervről van szó. Németh Szilárd múltkori viselkedéséhez hasonlóan ezeket az ügyeket is a Fidesz kórképének nevezte.A hétfőn meggyilkolt máltai oknyomozó újságírónő esete kapcsán a műsorvezető szóba hozta, hogy az Európa-szerte ismert oknyomozó blogger a nyomozásai során eljuthatott akár Magyarországra is. Molnár Zsolt ezzel kapcsolatban közelebbi információt nem közölt, azonban nem zárta ki, hogy az általa vezetett nemzetbiztonsági bizottságban téma lesz, mivel Daphne Caruana Galiziát épp az olyan államközi maffiahálózatok feltérképezése miatt robbanthatták fel, mint amiről az azeri kenőpénzbotrány, vagy az offshore hátterű letelepedési kötvénybiznisz kapcsán is szó van.Az mindenesetre jól látszik, hogy a Fidesz ködösít és el akarja kenni ezeket az ügyeket Magyarországon, ám legkésőbb a kormányváltáskor ki fog derülni az igazság - mondta Molnár Zsolt, aki az Azerbajdzsán és Magyarország közötti 9 millió dolláros offshore banki tranzakció kapcsán a hazai szervek mellett többek között az Europolhoz is fordult.