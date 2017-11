Momentum: különállás helyett együttindulás?

Szerző: Nagy András

Kétszázhatvanhatezer-százötvenöt. Ennyi aláírást sikerült összegyűjtenie az akkor még egyesületként működő Momentum Mozgalomnak tavasszal a 2024-es ötkarikás játékok budapesti megrendezése ellen. Az orbáni olimpiai álmot - fideszes fordulattal élve - néhány nap alatt "legyilkoló" mozgalom a sikeres akcióval járó médiafigyelmet kihasználva azonnal politikai párttá alakult. Méghozzá azzal a nem titkolt céllal, hogy a 2018-as országgyűlési választásra mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet állít, ahogy ők mondják: valódi alternatívát kínálva az elmúlt évtizedek politikai csődtömegét kitermelő pártokkal szemben.Azóta azonban mintha megtorpanni látszana a Momentum. Mutatja ezt az is, hogy a kétségkívül ütősre sikerült NOlimpia-kampány óta egyik népszavazási kezdeményezésük sem tudta átverni a társadalmi ingerküszöböt. A most futó civiltörvény elleni aláírásgyűjtésük kapcsán a minap már maguk is arról beszéltek, hogy a téma nem igazán mozgatja meg úgy az embereket, ahogy az olimpiarendezés ügye.Nyilván ezért ezt a gyűjtést a Fidesz elmúlt 7 évnyi politizálásával szembeni aláírásgyűjtésnek is nevezik immár. Persze a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás jövő februárig még bőven összejöhet, ráadásul ezúttal az egész országban kérhetik a választópolgárok támogatását, de mostani kampány dinamikája láthatóan elmarad az NOlimpiaitól.Viszont a Momentum lendületvesztésére utalnak más, talán kevésbé kézzelfogható momentumok is. És itt nem arról van szó, hogy a közelmúltban több prominens vezetőségi tagja is búcsút intett a mozgalomnak. Inkább arról, hogy a párt, amely alakulása óta mereven elutasította a bal-és jobboldali besorolást és a magyar politikai pártokkal való bármiféle választási együttműködést is, az utóbbi napokban mintha már nem mutatkozna olyan elutasítónak ez utóbbi kérdésben.Például a párt elnöke a minap az ATV Egyenes beszéd című műsorában Vona Gábor "koalíciós" ajánlatára már úgy reagált, "mi is leülnénk a tárgyalóasztalhoz akár a Jobbikkal is". Fekete-Győr András szerint bár felesleges jövőbeni szituációkról fantáziálni, de ha a helyzet úgy hozza, mindenkivel tárgyalnának. Ez pedig akkor is érdekes fejlemény, ha rögtön hozzátette: "aztán lehet csuklóból elutasítjuk" a Jobbik ajánlatát.Emellett érdekes lehet a Momentum egyik elnökségi tagjának napokban adott nyilatkozata is. Cseh Katalin bő egy hete a civiltörvény-ellenes aláírásgyűjtés kapcsán arról beszélt, hogy ha valamelyik körzetben valós győzelmi esélyei lesznek egy Fideszen kívüli jelöltnek, akkor mindent meg fognak tenni azért, hogy a kormányváltás, vagy adott esetben a Fidesz leváltása megtörténjen.Habár a Momentumos megszólalók az együttműködés kapcsán a médiában is gyakran elmondják, hogy látták, mire jutott legutóbb a 2014-es ellenzéki összefogás, nyilván a közvélemény-kutatásokat is látják. Azokból pedig egyelőre finoman szólva sem az olvasható ki, hogy a mozgalom egyedül képes lenne bármelyik egyéni körzetet megnyerni, kizárólag listás szavazatokkal pedig igen nehéznek ígérkezik a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%.os küszöböt átugrani, a Fidesz által kreált, a töredékszavazatokkal is a győztesek javára torzító választási rendszerben.Természetesen mindezzel nem azt állítjuk, hogy a mozgalom momentán bármelyik pillanatban nekiállhat visszalépkedni olyan körzetekben, ahol egyetlen ellenzéki induló esetén jó eséllyel térdre kényszeríthető a fideszes jelölt. Azt még kevésbé, hogy konkrét választási szövetségkötésre adnák a fejüket. Azonban azt igen, hogy a vészesen közelgő tél akár olyan lehűlést is hozhat a Momentum számára, amely a rideg racionalitás talaján mégiscsak alkuhelyzetbe hozhatja a pártot.