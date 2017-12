Morvai Krisztina körül elfogyott a levegő

Forrás: 24.hu / Sztárklikk

A Jobbik lemondott egyik legismertebb politikusáról, mert nehezen fér bele a radikális, unióellenes múlt az új, néppárti arculatba. Morvai Krisztina 2008 óta a Jobbik mellett van, mindkét EP-választáson a párt listavezetője volt. De mostanra elfogyott körülötte a levegő.Vona Gábor pártja egész biztosan nem akarja újra, harmadszor is támogatni Morvait, aki pedig szívesen triplázott volna, és megsértődött a kikosarazáson. 24.hu ennek tudja be, hogy Morvai egyre többször kritizálja a Jobbikot és ezt tartják a Magyar Időknek adott interjúja kiváltó okát is. Ebben Morvai Krisztina arról beszélt, 3 éve nincsen kapcsolata az őt delegáló párt vezetésével, ellenben elismerően szólt Orbán Viktor menekültpolitikájáról.A kormánypárti napilap az interjú mellett Bayer Zsolt jegyzetét is közölte, amelyben a publicista úgy értékelt, Morvai tulajdonképpen hazatért. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy esetleg fideszes színekben folytathatná a politikus asszony.