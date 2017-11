Most akkor a kormány szépen visszavonja a civiltörvényt

Szerző: Nagy András

Kedden délben a Kúria úgy döntött, hogy lehet népszavazást tartani arról törvényről, amit a Fidesz-kormány a nyáron a külföldi támogatásokat is elfogadó civil szervezetek megregulázására hozott. A kezdeményezés konkrétan arról szól, hogy az Országgyűlés helyezze-e hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló, ismertebb nevén civiltörvényt.Azzal, hogy a Kúria kedden hitelesítette Kádár Barnabás, a Momentum elnökségi tagjának magánemberként benyújtott kérdését, elméletileg egy új kampánytémát adott az ellenzék kezébe, illetve komoly dilemma elé állította Orbán Viktort és a Fideszt is. Hagyják, hogy a Momentumosok, vélhetően más demokratikus pártokkal közösen megmozduljanak az ügyben, és megkockáztassák, hogy az ellenzék a Fidesz elleni indulatok becsatornázására használja és esetleg sikerre vigye a referendumot? Vagy az elmúlt években alkalmazott stratégiát követve inkább visszavonulót fújjanak, ezzel kihúzva a kezdeményezés méregfogát?Ha abból indulunk ki, hogy durván fél évvel vagyunk a 2018-as országgyűlési választások előtt, akkor a Fidesz számára jelenleg elég megnyugtató közvélemény-kutatási adatok ismeretében leginkább arra tippelnénk, hogy Orbánék nem fognak kockáztatni, és visszavonják a civiltörvényt. Ugyanúgy, ahogy annak idején az MSZP által kijárt vasárnapi boltzár, aztán a szintén momentumos kezdeményezésű NOlimpia, vagy legutóbb a római parti mobilgát ügyében is tették.Kérdés persze, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a közelgő kampányra való tekintettel megteheti-e, hogy egy, a jelenleg futó és vélhetően az egész kampányra tervezett Soros- és civilellenes hangulatkeltő kampánya kellős közepén egy számára szimbolikus kérdésben is visszavonulót fújjon.Ez igazi dilemma lehet most a kormánypártban, de semmi kétség, hogy a Habony-művekben már dolgoznak a megoldáson. Ön se csodálkozzon, ha ma-holnap ismeretlen számon hívják, és az egyik kormányközeli kutatócég munkatársa szól bele a vonal végén, arról érdeklődve, hogy mit gondol a magyarországi civil szervezetek külföldi finanszírozásáról...