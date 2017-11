Most megcsinálhatja szerencséjét, tulajdonostársakat és hitelezőket keres Mészáros Lőrinc

Forrás: HVG

Jókora tőkeemelésre készül december elején a Konzum Nyrt., amelyben személy szerint is csaknem egyötöd arányban tulajdonos Mészáros Lőrinc, az igazgatóságban pedig ott ül a kormányfő felcsúti barátjának mindhárom gyermeke. A döntéssel párhuzamosan arra is felhatalmazzák az igazgatóságot, hogy kötvényt bocsásson ki, vagyis viszonylag magas hozamígérettel egyfajta hitelt vegyen fel egy meghatározott körtől vagy akár bárkitől.Csakhogy a vállalati kötvények az egyik legkockázatosabb befektetési formának számítanak, miközben a kötvény kibocsátójának, jelen esetben a Konzumnak elég drága lehetőség a forrásbevonásra. Több magyarázat is lehet arra, mégis miért éppen emellett döntöttek a Konzum tulajdonosai, akik között olyan ismeretlen pénzemberek is vannak, akik magántőkealapok mögé bújtak.Ha zárt körű lesz a kötvénykibocsátás, vagyis egy meghatározott kör jegyezheti le a kötvényeket, könnyen lehet, hogy éppen a Konzum tulajdonosai lesznek azok. Így a hozam az ő zsebüket duzzasztja, miközben a banki hitel kamatánál valószínűleg magasabb hozam a vállalatcsoport eredményét apasztja.Miután azonban a kötvényeknek legalább egy része részvényre átváltható lesz, még az sem kizárt, hogy előbb-utóbb a tulajdonosi arányok változásához is hozzájárul. Ez pedig akár ahhoz is vezethet, hogy ha a milliárdos gázszerelő netán kiesne a pikszisből, átszabhatják a társaság vezetőségét is, és megállíthatják a kisgömböc további hízókúráját.A Konzum és a részben közös tulajdonosi körbe tartozó Opus Global Nyrt. részvényei jelenleg szárnyalnak a tőzsdén, így a részvényérték alapján számolt úgynevezett piaci kapitalizáció alapján tekintélyes méretű vállalkozásokká váltak. Csakhogy Mészáros Lőrincnek éppen azok a cégei nincsenek a tőzsdei társaságok tulajdonában, ahonnan a legtöbb állami támogatás és profit csorog be a kormányfő barátjának zsebébe - olvasható a HVG -ben.