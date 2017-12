MSZP: nem történt valódi béremelés az egészségügyben

Forrás: MTI / Sztárklikk

Szakács László frakcióvezető-helyettes csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, a Szent János kórház előtt kifejtette: az ágazat dolgozóinak 12 százalékos emelést ígért a kormány, de egy részük - 15-16 ezer egészségügyi munkavállaló, köztük szakápolók, nővérek műtősök - nem kaptak egy fillért sem.Kiemelte: ők általában eddig is jóval kevesebbet kerestek, mint a törvényben megállapított garantált bérminimum. Most bár az alapjövedelem nőtt, de az a kiegészítés, ami arra a szintre emelte volna a fizetésüket, hogy ne keressenek kevesebbet, mint a bérminimum, csökkent. Ez játék a számokkal - mondta a szocialista képviselő, aki az emelést egyszerű kommunikációs trükknek nevezte.Szerinte nem csoda, hogy itt tart a magyar egészségügy, és szakemberhiány van. Vannak olyan megyék, ahol minden egyes orvosszakmára embert keresnek - jegyezte meg Szakács László.Kitért arra is: a fővárosi Szent János-kórházban 9 fokos kórtermekről, a műtőkben falakról hulló vakolatról lehetett hallani - mondta, hozzátéve: ez nem azoknak a hibája, akik itt dolgoznak, ők kiválóan elvégzik a munkájukat, szakmai és anyagi megbecsülés nélkül is. A kormány hibája, hogy a kórházakban, egészségügyi intézményekben szakmai és anyagi megbecsülés nélkül kell olyan körülmények között dolgozni, illetve a betegeknek gyógyulni, ami nemcsak méltatlan, de veszélyes is - vélekedett.Rámutatott: az MSZP szerint az egészségügyben dolgozók bérét uniós szintre kell emelni legkésőbb 2020-ig. Ezzel nem lehet várni, mert az orvosok, ápolók, mentősök el fognak menni, és nem lehet olyan ütemben képezni az orvosokat, mint amekkora az elvándorlás - fejtette ki Szakács László, aki jóval több pénzt fordítana a munkakörülmények javítására is.