Na elmegy Varga Mihály a búsba...

Szerző: Nagy András

Varga Mihály ma az egyik Magyarországon működő pénzintézet üzleti fórumán az idei évet értékelve örömének adott hangot, hogy "kedvező évet zár a magyar bankrendszer, adózott eredménye idén az első háromnegyed évben 19 százalékkal volt magasabb, közel 500 milliárd forintra nőtt ". A minden bizonnyal kellemesen befűtött rendezvényteremben (tán két korty finom francia pezsgő között) azt is kijelentette, hogy "2017 mindenkinek megadta azt a lehetőséget, hogy egy lépést tegyen előre".Mindenkinek, de főleg a bankoknak. Akik ellen ezek szerint az idén olyan keményen harcolt a kormány, hogy 500 milliárd pluszbevételt hagy náluk. Gratulálunk, miniszter úr, ez aztán a teljesítmény!Csak egy kérdésünk lenne: a mindenkibe vajon azokat az egészségügyi dolgozókat (ápolókat, védőnőket, műtőssegédeket, betegszállítókat stb.) is beleértette, akiket hosszú évek hitegetése után egy pofátlan kamu béremeléssel leptek meg az ünnepekre? Vagy azokat a kistisztviselőket, akiknek 7 és fél éve egyetlen forinttal sem emelték a fizetését? Vagy azokat a százezreket, akiknek előrelépés helyett kizárólag a külföldre való lelépés lehetőségét nyitották meg, miközben a saját lábra állást, a gazdasági sikereket kizárólag egy szűk fideszes vállalkozói körnek biztosították?Vajon a gazdasági miniszter tisztában van azzal, hogy a kormány, aminek immár hét és fél éve tagja, pontosan hét és fél éve hitegeti megmentéssel a devizahiteles családokat? Hogy továbbra is folyamatosak a kilakoltatások? Hogy az utcára kerülés rémével fenyegetett családok, vagy a napi megélhetésért küzdő közalkalmazottak mit érezhetnek, amíg ön a bankvezetőkkel ünnepel?Nyilván fogalma sincs róla. Miért is lenne, hiszen mától bevallottan a bankok és gazdagok kormányának tagja.