Nagy Bandó András Orbánnak: szarember

"Hát ennyit ér neked a hatalom? Ezt is megérte, megéri? Képzetlen, jórészt kevéssé iskolázott, szerencsétlen sorsú magyarokat fertőztél meg, és tanítottad meg velük a gyűlölködést. Hatásos volt az összes óriásplakátod, amit a mi pénzünkből nyomtattál és ragasztattál ki, hogy beférkőzz a szerető, szerethető és szeretni tudó magyar emberek szívébe, megfertőzve azokat. Ezeket a vendégszerető, becsületes magyar embereket tetted szégyenteljesen beszélő, gondolkodó és cselekvő emberekké. Hát nem sül le a bőr a képedről?"

Hát milyen ember vagy te, Orbán Viktor? Faluhelyen azt mondják az ilyenre, hogy szarember. Sorost akarja valamelyik őcsényi emberiség elleni bűntettel vádolni, szegény, a maga esze szerint nem tenné, de a "te eszeddel" gondolkodik, fel sem vetődik benne, hogy amit művelsz, az a magyar nép elleni bűntett.



Őcsény lakossága a bizonyíték. Mert nem egy Őcsény van ebben az országban, Őcsény csak kiemelt példává lett, elgondolkodtató, megrendítő és gyalázatos példává. Nem, Viktor, nem Fülöp János polgármesternek kellett volna lemondani, hanem neked.

(...)

Nem az őcsényieket ítélem el, hanem téged. Téged, aki idáig juttattad őket. Ugyanaz történt Őcsényben, mint a Közel-Kelet egyes részein: agymosásban részesítették azokat, akikből "iszlám állam" lett, és attól kezdve nem az isteni, hanem az ördögi parancsnak engedelmeskedtek. Így jártak veled szegény őcsényiek is, és még sok-sok másik "Őcsény" polgárai.



Nyugodt lehetsz: rád fognak voksolni, és ez újabb szégyen, mert ma már tudhatjuk, hogyan szerzel voksokat, és azt is, hogy kik, milyen agymosott emberek voksolnak majd rád. Persze, most ide kéne vésnem, hogy "tisztelet a kivételnek!", de, sajnos, nincs "kivétel". Mindenki szem a láncban. Aki okosabb az őcsényieknél, de ugyanígy tudja, mire megy ki a játék a sorosozással meg a gyűlöletkeltéssel, az is bűnös. Bűnös, mert pénzért, paripáért, bármiért tűri azt, amit művelsz.



Megvett emberekkel, talpnyalókkal vetted körül magad, semmi kontroll, és ez a gyalázat. Ha lenne "kivétel", akkor az a szemedbe mondaná, hogy Viktor, ezt már ne. De nincs ilyen.



Navracsics szavai már reményt keltőek, ez nem konzultáció, csupán kampányfogás, de ti ezt is megmagyarázzátok. Németh, a Szilárd, azt mondta, Navracsics másképp látja Brüsszelből a migránskérdést, mint ti innen, itthonról. Igen, így van, Viktor. Ő tulajdonképpen azt állította, hogy amit a konzultációnak mondott disznóságban állítotok, s az emberek elé tártok, egy az egyben hazugság. Ti pedig simán hazudtok, ennyi a különbség

Forrás: 24.hu / nepszava.hu