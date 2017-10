Nagy Bandó: tudsz nálam jobb miniszterelnök-jelöltet?

Már 2014-ben megmondta, hogy az egyik politikai oldal túl tökös, a másik túl töketlen Magyarországon. Mi változott azóta? Változott egyáltalán valami a magyar politikában a legutóbbi választás óta?

Ha már választás és változás: lát esélyt arra, hogy jövőre megtörjön Orbánék több mint egy évtizede tartó nyerő szériája, vagy legalább arra, hogy az ellenzék végre összeszedje magát, illetve a tökét, és úgy tisztességesen megszorongassa, megmogyorózza Fideszt?

Mit kéne tennie a rendkívül szerteágazó ellenzéknek a változáshoz?

Ön szerint mi a választás valódi tétje?

Mit gondol a jobbikos cukiságról? Mit üzenne azoknak az ellenzéki szavazóknak, akik ma leginkább Vonáékban látják azt az erőt, ami elég lehet a Fidesz elzavarásához?

Az önhöz legközelebb álló párt, ha jól tudjuk, továbbra is a külön utas politikát folytató Lehet Más a Politika. Mit gondol az LMP-ről durván fél évvel a voksolás előtt? Mire juthat a választási együttműködést egyelőre elutasító zöldpárt 2018 tavaszán?

Mit szól a Lázár János visszavonulását prognosztizáló politikai pletykákhoz? Önök ellenfelek voltak 2014 tavaszán. Visszavágó lesz esetleg?

Szerző: Nagy András

Sajnos a "túl tökös" jelző ma már nem igazán kifejező. Aki a hatalma megtartásáért folyamatosan hazudik és gyűlöletet kelt, arra új jelzőket kell keresni, például "gaz", vagy "aljas", s hasonlók. Simicska a "gaz"-ból a "G"-ig jutott, és az is találó, de szeretném már tudni, mi van a "G" mögött, hogy tudjam, ez valóban egy jó jelző, vagy csak egy eltúlzott szó. A "töketlen" sem igazán passzol, itt az "ostoba", az "összeférhetetlen", és "széthúzó" a nagyjából megfelelő jelzők.Csak egy hozhat fordulatot: ha az a nagy, mozdulatlan és mozdíthatatlan tömeg (és sajnos rájuk jó a "töketlen" jelző), mely arra sem veszi a fáradságot, hogy elmenjen voksolni, végre megértené, hogy a távolmaradásuk káros, nemzetellenes, és az ő bőrükre is megy a tudatlanságukból és közömbösségükből adódó távolságtartásuk és passzivitásuk.Föl kéne fogniuk, hogy ebben az országban "programmal" még soha nem nyert senki. Egyszerűen egy hiteles, politikán kívüli ember, egy arc, egy tisztességes férfi vagy nő kellene, akire egyszeriben odafigyelne a tartózkodók tömege. Olyan személyiségre lenne szükség, aki nem szónokol, hanem lélekből, szívből beszél, megértetve "az emberekkel", hogy mi a tétje annak, ha nem voksolnak, és mit hozhat, ha igen.Ennek a személynek rendet kéne vágnia az egymástól undorodó, nyavalygó és finnyáskodó ellenzék soraiban, és kimondania: csesszétek meg, akarjátok-e, hogy véget érjen ez az elcsellózott rendszer, ez az állami szinten folyó, jogra épülő korrupció, és végre tisztességes honatyákkal és -anyákkal megvalósuljon egy normális ország, vagy sem?Na, most kapaszkodj meg: egy humorista kellene, aki egyúttal humanista is. Tudsz nálam jobbat? Mivel ezért a kijelentésért kiröhögnek, de nem hagyják szó nélkül, kimondom: tökössé tenném az egykori töketleneket. És nyerne az ellenzék, mert megnyernénk azokat is, akik eddig lusták és semmirekellők voltak, és egy lépést sem tettek az országért, a hazájukért, a hazánkért. Most kéne megmutatni a tétlen töketleneknek, hogy nem csak a személyigazolványukban magyarok. Szóval: adjanak esélyt, üljenek le együtt és velem, és legyőzzük a hatalmaskodókat.Az, hogy egy korrupciós szemétlerakó hely marad az országunk, vagy egy élhető, szerethető, boldog életet adó és biztosító HAZA. Minden magyar számára azonos értékű és fontosságú közösség. És talán a legfontosabb: képesek vagyunk-e megszüntetni a gyűlölködést, a magyar magyar ellen fordulását, szóval, hogy megértjük-e, és meg tudjuk-e értetni minden honfitársunkkal: ide születtünk, itt nyugszanak az őseink, itt fogunk meghalni, akkor hát éljünk már végre itt, békességben és szeretetben. Ezt kiabálnám, suttognám, üvölteném és mondogatnám unásig, és győzne az ellenzék.Az imént emlegetett szövetség, együttműködés darabokban hever. Nem érdekel, melyik ellenzéki párt mit hirdet, hogyan politizál, és milyen programmal áll elénk. Egy érdekel: akarnak-e változást vagy sem. Akarni csak együtt lehet. Az ellenzék egy szeletekben dobozolt szalámi. Szart sem ér, ha nem lesz végre rúd belőlük. Amíg csak egyezkednek és finnyáskodnak, Orbán röhög a markába, és okkal nézi le, s becsüli alá az összes kis pártocskát.Akkor fog betojni, ha egybegyűjtöm az összes alakulatot. Ha a kis pártocskák ellenállnak, lesz ugyan pár képviselőjük a parlamentben, akik közelről látják majd Orbánékat, és hallhatják, hogyan buzizza le a tőle kérdezőket, ahelyett, hogy a kérdésekre válaszolna, de minden marad a régiben.Polgár vagyok, hozzám mindegyik párt közel kerülhet, ha tisztességesen teszik a dolgukat, és bármelyiket képes vagyok elküldeni a francba, ha gazságokat követ el. Nem vagyok egyik párt szimpatizánsa sem. Az LMP-t három éve segítettem, most is értékelem a tisztességüket, de ha közösséget akarnék létrehozni, őket is megpróbálnám rábírni a választásig tartó együttműködésre.Van néhány kis párt, melyek 4-5 százalékot elérhetnek, egyik-másik kicsivel többet. És? Akkor mi van? Ellenzékben maradnak, naponta megalázva, és tovább maradna mocsokban az ország. Ha ezt akarják, küzdjenek csak a 4-5 százalékért, és gratuláljanak majd egymásnak, hurrá, bejutottunk! Aztán ott ülnek majd a patkóban, egymás mellett, és szégyellni fogják, hogy Orbánok a szemükbe hazudnak, és semmit sem tudnak tenni ellene.Nem ellenfele voltam Lázárnak, csak az LMP-t segítve abban a körzetben indultam, ahol ő volt az abszolút favorit. Visszavonul? Mért nem próbál inkább szembefordulni, emberséget mutatva kimondani: ezekkel tovább nem! Van már néhány belső kritikus a Fideszben, de sajnos egyelőre több a megvásárolt, lefizetett, korrumpált alak, és sajnos (egyelőre) sok lúd disznót győz. Jó lenne tudni, hogy a sok disznó már nem győz a pár lúd ellen.