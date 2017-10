Nagy razziát tart jövő héten a rendőrség

Közélet

Migránsvadászattal dicsekedett a szegvári polgármester

Szegvárnak is lett migránstörténete - írja a Délmagyar. Ott két moldáv járt illegálisan a nyár végén. Vadászok, polgárőrök és rendőrök vették őket üldözőbe. A polgármester szerint a jövőben is előfordulhatnak hasonló esetek. Ezért és a külterületi javak megvédéséért is mezőőrséget hoznának létre.