Nagyon durva dolgot művelt a Népszava

Forrás: mfor.hu

Elképesztő növekedést produkált a Népszava az elmúlt egy évben, hiszen a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség harmadik negyedévre vonatkozó adatai szerint a piac egyetlen talpon maradt baloldali napilapja 19 986 példányt tudott átlagosan eladni, ami előző év azonos időszakához képest 93,6 százalékos (!) növekedést jelent - írja az mfor.hu A trend a tavalyi utolsó negyedévben kezdődött, miután a Népszabadságot az előző negyedévben vitatott körülmények között beszántották. A lap olvasóinak a nyomtatott lappiacon sok alternatívája nem maradt, így minden bizonnyal nagyon sokan pártoltak át a Népszavához, ami az adatokban is megmutatkozott. A növekedés pedig még a mai napig kitart, hiszen még most is képes volt 3 hónap alatt 2,7 százalékot bővülni az értékesítés.Ellenben, jegyzi meg az mfor.hu, a Magyar Nemzet továbbra is csak vergődik, hiszen a 14 046 eladott példány 5,2 százalékkal kevesebb az előző negyedévinél és 13,9-cel múlja alul az egy évvel ezelőtti teljesítményt.És ezzel lényegében ki is fújt az auditált közéleti-politikai napilapok sora. A Magyar Hírlapot és a Világgazdaságot már régóta nem auditálják, a Magyar Időket pedig (még?) nem. Így a piacon elérhető nagyobb lapok teljesítményéről nem állnak rendelkezésre hivatalos, független információk.