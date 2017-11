Nagyot változik az élet mától

Forrás: Napi.hu

Munkaszüneti napról lévén szó a változásokat valójában másodikától, azaz a mai naptól tapasztalhatjuk meg. Hogy miről is van szó, arról a Napi.hu készített összefoglalótAz állami intézmény-összevonások utolsó lépcsőjeként november elsejével az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (NYF) beolvadt a Magyar Államkincstár (MÁK) szervezetébe. A nyugdíjkifizetés rendje nem változik a beolvadást követően. A nyugdíjasok a szokásos havi nyugdíjellátással együtt novemberben kapják meg a nyugdíjkompenzációt és és az egyszeri nyugdíjprémiumot. is.Mától indul az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT), amely egy közös informatikai térben kapcsolja össze az egészségügy legfontosabb szereplőit - a kórházakat, a közfinanszírozott szakrendelőket, a háziorvosokat és a gyógyszertárakat - egy év múlva pedig a mentőket és a magánszolgáltatókat is. Az új rendszer keretében a papír alapú vények mellett megjelenik az e-beutaló is. Az EESZT talán legfontosabb eleme az e-recept, amelyet november 1-től kötelező használni az orvosoknak, a betegek a patikákban azonban továbbra is a szokott módon is kiválthatják gyógyszereiket.November 1-jétől tovább emelkedik a mentőápolók, a mentőorvosok, a szakorvosok, az ápolók és a szakgyógyszerészek, összesen 98 ezer egészségügyben dolgozó bére. A szakdolgozók és a mentőápolók bére 12 százalékkal, a szakorvosok és a szakgyógyszerészek bére pedig százezer forinttal lesz nagyobb. Mától 33 ezer forintos bérpótlékot kapnak a védőnők is.Átlagosan 13,6 százalékkal emeli az áruházi alkalmazotti munkakörben foglalkoztatottak bérét az Auchan november 1-jén, és a cég létszámbővítést is tervez a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével folytatott tárgyalásokat követően.Úja elkezdődik az egy hónapos kgfb váltási főidőszak. Bár évről évre csökken, de még így is csaknem egymillió járműnek van év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződése, így a segédmotoros-kerékpárok nélkül számított 4,7 millió gépjármű mintegy 32 százalékának, a személygépkocsik közül kevesebb mint 967 ezer járműnek a szerződését kell most megújítani.Újabb 60 ezer ügyfél energiaellátását biztosítja az NKM Nemzeti Közművek Zrt., miután a Magyar Telekom Nyrt. október utolsó napjával megszüntette lakossági villamosenergia-szolgáltatását. A Telekom kedden bejelentette, hogy 2 Gbit/s sebességű otthoni netcsomagot vezet be mától az optikával fedett területein.Az országban elsőként a debreceni közösségi közlekedésben vezetik be az elektronikus jegyrendszert: az új típusú, elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkező utasok és a diákok novembertől a havidíj befizetésével már bérletként használhatják okmányukat a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. valamennyi villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratán.A közoktatásban a 2016-2017-es tanévre, valamint a felsőoktatásban a 2016-2017-es második félévre kiadott diákigazolvány-matricák október 31-ig voltak felhasználhatók kedvezményes utazásra.Október 31-én nem csak a diákigazolványok érvényessége járt le, hanem ezzel együtt a 45 napos türelmi határidő is, így akinek már megszűnt a tanulói/hallgatói jogviszonya, és nem tudott elhelyezkedni, fizetnie kell maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, aminek összege idén 7 110 forint havonta.Csaknem 500 hátrányos helyzetű településre terjesztik ki az idősügyi infokommunikációs programot, amely 2018 augusztus végéig 1,2 milliárd forint állami támogatásból valósul meg. A programban novembertől 5 ezer 65 év feletti, otthonát elhagyni képtelen, idős ember számára biztosítanak számítógépet és internet-hozzáférést, valamint folyamatos segítséget az infokommunikációs eszközök használatában.Szerdán életbe lépett az EU és Kuba közötti együttműködési megállapodás. A megállapodás célja a kubai gazdasági és társadalmi átmenet támogatása. Latin-Amerikában egyedül Kubának nem volt még együttműködési megállapodása az unióval. Kuba 2014 óta sokat javított nemzetközi kapcsolatain. Az EU Kuba második legnagyobb kereskedelmi partnere, a legnagyobb külföldi befektető és a harmadik a szigetre utazó turisták száma alapján.