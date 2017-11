Napról napra él Galkó Balázs, nem hívják fellépni

Forrás: Hír TV / 24.hu

Az ismert színművész Esterházy Pétert idézte pólóján: "Bizonyos szint fölött, nem süllyedünk bizonyos szint alá.", de azt mondja, van olyan is, amin József Attila fotója vagy Jancsó Miklós filmje "Oda az igazság" szerepel. A beszélgetést a 24.hu foglalta össze.Galkó Balázs már egy éve nem állt színpadon. Tavaly ilyenkor Szegeden játszhatott, barátja, Csiszár Imre hívta a Volpone című Ben Johnson-komédiába. Azóta nem kapott szerepet. Nem is hívják. Ezt azzal magyarázza, hogy a világ nehezen viseli, ha a pofájába mondják az igazságot, legalábbis azt az igazságot, amit ő annak érez.Példát is mond. Tavaly az állami tévé felhívta, hogy az induló kulturális csatornán mondjon verseket. Igent mondott, sokáig hitegették is, de végül nem lett belőle semmi. Szerinte egyértelmű, hogy a markáns - nem politikai, hanem morális - véleménye miatt."Itt zsarnokság van. Hogy a fenébe ne, hát persze." Galkó Balázs azt mondja, nemcsak a színházakra, hanem az egész országra érvényesnek tartja ezt. Ő hosszú évek óta a Gyermekétkeztetési Alapítvány arca, mert az embernek kutya kötelessége segíteni az elesetteken.Immár ő is kiszolgáltatott helyzetben van, kenyér éppen akad, de napról napra él a családjával. Korábban taxizott, azért nem megy vissza, mert nincs pénze autót venni. Szerinte zsarnokság és zsarnokság között is van különbség. A szocializmusban ő a tűrt kategóriában tartozott, most a tiltottba, mégsem bánt meg semmit, ahogy József Attila sem üzen lényegében mást most, mint korábban. A költő legaktuálisabb sora szerinte 2017-ben ez: "Aki szegény, az a legszegényebb".A Művészetek Völgyébe - ahol művészeti vezető volt - már nem térne vissza, mert azt felfalta a pénz, ami neki nem hiányzik. Azt a színészek szakszervezete ajánlott neki, de ő munkát kért, azt meg nem tudtak adni, ő meg nem tudja magát eladni.Galkó Balázst 2010-ben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, de a rangos elismerést Bayer Zsolt miatt ő is visszaadta.