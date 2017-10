Navracsics keményen visszavágott Semjénnek

"Nem fair Semjén Zsolt bírálata, aki engem hazaárulással vádolt meg. Fair viszont a miniszterelnök bírálata, aki szerint én tévedek, és neki van igaza. Vagyis nem hazaárulás-kérdésről van szó; ez egy vita a bizottság és a magyar kormány között" - mondta Navracsics, aki arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy rendre a Soros-terv végrehajtójának csatlósaként tüntetik fel, azt mondta, "ez a politikai vita sajátja. Nem örülök neki, nyilván. Különösen nem örülök neki, hogy ha ezt olyan emberek mondják, akik a megelőző 10-15 évben nem győztek ájuldozni az én úgynevezett zsenialitásomtól, és lapogattak, hogy mekkora barátok vagyunk."

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Függőben lévő vita van Navracsics Tibor és pártja között annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság tagjai "Soros-emberei", és az ő tervét hajtják végre - erről a fideszes uniós biztos beszélt a Civil Rádióban, miután Semjén Zsolt a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott róla, hogy a nemzetéhez kellene hűségesnek lennie, és nem egy nemzetközi szervezethez."Na most pontosan Navracsics Tibornak kell a legjobban tudni, hogy a kollégái és környezete, személyek és szervezetek is nemcsak a kezében vannak Soros Györgynek, hanem a zsebében is" - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.Semjén azt követően ment neki Navracsicsnak, hogy az EU-biztos azt mondta a Fidesz Soros-tervről szóló retorikájáról, hogy "ezt a készülődő választási kampány retorikai elemének tartom.Az Európai Bizottságban nincsen ilyen, nem beszélünk ilyenről, és az Európai Bizottság munkatervében sem szerepel ilyen feladat." Azt is mondta, hogy Európai Bizottság nem politikai, hanem jogi érvek mentén alakítja ki álláspontját a jogszabályokkal kapcsolatosan.