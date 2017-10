Ne add fel Viktor, segítünk csapatot csinálni!

Szerző: Kancsal

Mit tudják ezek, hogy hány izom és ín szakadt meg, miközben felépült az a pár stadion, miközben kiemelkedtek a földből az akadémiák, amelyen neveljük azokat a fiatalokat, akik a napokban még az olasz utánpótlás válogatottat is megszorongatták. Ha nem olyan a bíró, amilyen, még az is lehet, hogy csak 2-3 góllal kaptunk volna ki.Azt hiszem, sokak nevében mondhatom, hogy most nem szabad feladni, most kell belehúzni a labdarúgás fejlesztésébe. (A belehúzni helyett írhattam volna mást, nehogy azt gondolja bárki, hogy a kommunista Gyurcsánytól idézünk.) Most kell összefognunk, és nemzetileg kinyilvánítani, hogyha néhány rossz suhanc meg is fúrta az olimpiánkat, a focinkból nem engedünk.Azt is megértjük persze, hogy a miniszerelnök úr azt a kis pénzt, ami van, nem költheti teljes egészében stadionokra, és focistákra. Értékeljük is, hogy ekkora önmérsékletet tanúsít. De nem baj, mert így legalább jöhetnek a társadalmi felajánlások.Annak idején a büdös komcsik feltalálták a békekölcsönt, és a kommunista szombatot. Ilyen ma már szóba se jöhet, de lehetne például stadionkupon. Ha úgy tetszik téglajegy. Minden magyar szívű magyar vegyen a fizetése 10 százalékából ilyet. Kap is róla papírt, amit bekeretztethet, és kitehet a falára. Ha ezt mindannyian megtesszük, akkor összejöhet annyi pénz, hogy bármikor honosíthatjuk Messit. Ha pedig szombatonként bemennek a dolgozók a munkahelyükre (persze önként, és nem úgy, ahogyan a kommunista időkben), és a napi bérüket felajánlják, akkor akár még tíz stadion épülhet szerte szépülő országunkban. Legyen mondjuk ez a stadionszombat...Azután a kereskedőcégeket is ösztönözni lehetne arra, hogy bizonyítsák nemzeti jellegüket. Vegyen a Lidl, meg az Aldi évente 1-2 millió meccsjegyet, a magyar NB-I-es meccsekre. Ez duplán jó lenne. Egyrészt a befolyó pénzből emelhetnék a focisták szűkös jövedelmét, (nem mellesleg az ellenzéki sajtó nem írhatna üres széksorokról), másrészt újabb remek külföldön született, ám magyarrá válni akaró focistákra is lenne keret. Azt sem baj, ha a magyar válogatottban öt év múlva minden második ember neve -ics-re végződne, vagy sokan lennének közülük jóval barnább bőrűek az ittenieknél. A migránsok ugyan nem jöhetnek, de ők nem is lennének azok. Megtanítanánk nekik a himnuszt, és mondjuk Abango-ról átkeresztelnénk őket Abonyira, és készen is vagyunk.Ne add fel Viktor, segítünk, tele vagyunk ötletekkel!