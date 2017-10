Ne verjé újságírót, mert rohadtul ráfázol

Szerző: Jász

Ez az ostoba biztonsági őr fel sem fogta, hogy mekkora kárt okoz a hősködésével: elveszítette a munkáját, a KFC-nek feltételezhetően komoly forgalomkiesést sikerült indukálnia, de ami a nagyobbik baj, hogy az incidenst követően ezek a genya újságírók máris szétcincálták magát a biztonsági céget is.Mivel az őr az RC. Security logójával ellátott pólóban volt, az azonosító kártyáján a Genertest Magyarország Kft. neve szerepelt, így a 24.hu munkatársai máris megkapargatták egy kicsit a két céget...Az RC. Security az őrzésvédelmi piac egyik meghatározó szereplője, referencialistája alapján nagy építőcégeknek és kereskedelmi hálózatoknak is dolgozik. Ezen a piacon ugyanakkor nem ritka, hogy a nagyobb cégek alvállalkozóknak szervezik ki a munkát, így kerülhetett képbe a Genertest Magyarország Kft. A cég a NAV nyilvántartása alapján egy nagyobb vállalkozásnak számít, 314 alkalmazottja van. Ehhez képest:- az Opten cégnyilvántartása alapján még nem adták le a 2016-os mérlegüket, pedig erre a törvény kötelezi minden céget;- a cég 2015-ös forgalma nem érte el a 4 millió forintot, ami azért furcsa, mert ennyi pénzből lehetetlen 314 alkalmazott bérét kigazdálkodni.- A cég székhelynek egy olyan zuglói címet adott meg, ahova több száz másik vállalkozás is be van jelentve, ami azt jelenti, hogy a több száz embert foglalkoztató kft.-nek nincsen saját központja.- Ráadásul a korábbi tulajokat cégbírósági döntéssel eltiltották a cégvezetéstől, és a NAV-nak kétszer is végrehajtást kellett elrendelnie.Ezek után feltehetően lesz miért magyarázkodnia a biztonsági cégnek is...