Négy éve folyamatosan emelkednek a reálbérek Magyarországon

Forrás: MTI

Elmondta, az elmúlt év első tizenegy hónapjában a reálbér emelkedés 7,5 százalék volt, ez alapján mindenki egy havi bérrel többet tud hazavinni, a vállalkozásoknál 6,8, a közszférában 10 százalék felett volt a reálbér növekedése.Cseresnyés Péter hangsúlyozta, hogy a tavaly novemberben megkötött bérmegállapodás hatása a januári munka után kapott februári kifizetésnél már látszani fog.Hozzátette: a tavaly novemberi megállapodás nemcsak a bérekről szól, hanem jelentős adócsökkentést is tartalmaz, 2017-ben a munkabérre rakódó adóterhek 5 százalékponttal mérséklődnek. Ez a cégeknek lehetőséget ad arra, hogy ne csak az alacsony, hanem a magasabb bérkategóriában is tovább emeljék a fizetéseket 2017-ben.Az államtitkár felidézte, hogy a kormány korábbi döntése értelmében a közszférában dolgozók bérét ütemezetten növelik, példaként említette, hogy a pedagógusok bérének emelése több éve tart, az egészségügy, a rendvédelem, a szociális, a közgyűjtemény terület dolgozóknál is tervezetten növekszik a fizetésük.Az NGM közleményében kiemelte, hogy a versenyszférában - a legalább 5 embert alkalmazó vállalkozásoknál - ismét kimagasló mértékű, 55 ezres létszámbővülés ment végbe 2015 novemberéhez képest.A versenyszférában és a közszférában tapasztalható béremelések a magyar gazdaság erősödését bizonyítják. Az idén januártól érdemben megemelt minimálbérnek és garantált bérminimumnak, illetve a munkáltatói adócsökkentésnek, valamint a közszférában zajló programoknak köszönhetően a béremelések 2017-ben is folytatódni fognak, ami további reálkereset-emelkedést vetít előre - írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.