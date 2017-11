"Nem alaptörvény-ellenesek a megbilincselt Hunvald Györgyről közölt fotók"

Közélet

A Fidesz ma Európa legerősebb pártja

Fontos bemutatni az elmúlt nyolc év eredményeit és azt is, hogy ezek hamar elveszhetnek - fejtette ki Novák Katalin, a Fidesz alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. A család-, ifjúsági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár arról is beszélt, 2019 után is marad-e a lakások ötszázalékos áfája.