Nem engedték felszállni Áder János gépét

Áder János és kísérete így csupán jordániai idő szerint hétfőn hajnalban érkezett meg Ammanba.Katonai tiszteletadás mellett fogadta Áder Jánost II. Abdalláh, a jordán hásimita királyság uralkodója az ammani királyi palota előtt. A magyar államfő a repülőgép műszaki meghibásodása miatt, a tervezettnél jóval később, hétfőn hajnalban érkezett meg a közel-keleti országba.A magyar államfő és II. Abdalláh négyszemközti megbeszélését követően a Jordán uralkodó örömét fejezte ki, hogy Áder János viszonozta 10 évvel ezelőtti, magyarországi látogatását. Majd kifejtette: az elmúlt évtizedben minden eddiginél gyümölcsözőbbé váltak a jordán-magyar kapcsolatok, főleg a mezőgazdaság, a tudomány és az oktatás területén.Áder János nagyrabecsülését fejezte ki azokért az erőfeszítésekért, amelyeket Jordánia tett a közel-keleti menekültek befogadásáért. Emlékeztetett: Jordánia, példátlan módon, másfél millió szír bevándorlót fogadott be az elmúlt hat évben. Emiatt 14 százalékkal nőtt az ország lakossága. Az államfő leszögezte: éppen ezért az uniónak nem csak teljesítenie, hanem növelnie is kell a Jordániának nyújtott menekültügyi támogatást.Az államfő hozzátette: miközben Jordánia jelenleg éves költségvetésének 20%-át fordítja a bevándorlók ellátására, az ország gazdasági bevételei csökkentek és a súlyosbodó vízhiány is egyre nagyobb terhet ró az országra. Megoldás lehet a felelős vízgazdálkodás előmozdítása, amelyben Jordánia számít Magyarország tudására, és tapasztalatára.Áder János találkozott Hani Al-Mulki, jordán miniszterenökkel, valamint a kétkamarás parlament szenátusának és Képviselőházának elnökeivel is.