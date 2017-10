Nem kéri Magyarország a neki járó EU-pénzt

Forrás: Portfolio

Az EU-pénzek gyors magyarországi kifizetési tempója és a csordogáló brüsszeli kifizetések együttes következménye egyébként jól látszik a magyar államháztartás hatalmasra ugró deficitjén is, és ezért is nehezen értik Brüsszelben a magyar hatóságok stratégiáját - írja a Portfolio Azt egyébként EU-szerte meg lehet figyelni, hogy nagyon lassan halad a 7 éves ciklus keretének lehívása, és éppen emiatt igencsak nehéz alátámasztani, hogy miért is maradjanak meg a 2020 utáni újabb EU-s büdzsében nagy súllyal a kohéziós források.Miközben az egész Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb, 67%-os, a 7 évre szóló EU-pénzek nyertes projektekkel való lekötése, és a pénzek egyharmadát már ki is utalták nekik, azaz nagyon gyorsan halad a 2014-2020-as ciklus végrehajtása, addig alig (3,7%-nyi részre) küldtek ki teljesítési alapú számlát a magyar hatóságok Brüsszelbe.Mindez egyúttal pedig oda vezetett, hogy az első kilenc hónapban 1000 milliárd forint fölé hízott az államháztartás pénzforgalmi hiánya. Ez jócskán eltér a tavalyi első kilenchavi folyamatoktól, de szinte kizárólag az EU-pénzek miatt van: a gyors magyar kifizetési tempó után alig-alig jön a pénz Brüsszelből. Nem is nagyon jöhet, hiszen a magyar hatóságok alig küldenek ki teljesítési alapú számlát.Amíg nem jön az átutalás Brüsszelből, addig a magyar államháztartás "nyakán ragad" a nyerteseknek kiutalt pénzek megfinanszírozása. Ez azt jelenti, hogy vagy az állam likvid pénzügyi tartalékait kell felélni, vagy átmenetileg adósságelemeket kell kibocsátani.