Nem késik a nyugdíjkifizetés, ezt igéri a MÁK

Forrás: MTI / Sztárklikk

Postai kézbesítésnél november 15-től, illetve december 4-től kezdődően 12 munkanap alatt, míg bankszámlára átutalásnál november 10-én, majd december 4-én érkeznek a nyugdíjak - írták.Az NGM felidézte, hogy már eddig is több háttérintézmény szűnt meg a bürokráciacsökkentés és a hatékonyabb ügyintézés érdekében. Hozzátették: a kormány arra törekszik, hogy minden költségvetési kifizetést a Magyar Államkincstár intézzen.A hivatal már most is több millió kifizetést rendez minden hónapban, a személyi állomány és a korszerű technikai feltételek a nyugdíjfizetés maradéktalan teljesítését is biztosítani fogják - írták.