Nem lehet többé elkülönítve tanítani a roma gyerekeket

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A Kúria precedens értékű ítéletet hozott a kaposvári szegregációs ügyben - közölte Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ügyvédje, hozzátéve, hogy ez 2008-ra vezethető vissza, az alapítvány ugyanis akkor perelte be először az önkormányzatot szegregáció miatt.Kegye Adél felidézte, hogy 2010-ben a Legfelsőbb Bíróság ugyan elmarasztaló ítéletet hozott, azonban arról nem rendelkezett, hogy mi legyen az iskola sorsa. 2013-ban az alapítvány újra perelt, akkor már egy, szakértő által készített deszegregációs terv végrehajtását kérték jogorvoslat címén."Most a Kúria egyetértett velünk, hogy meg kell szüntetni az elkülönítést, nem lehet több gyereket beiskolázni a szegregált iskolába, felmenő rendszerben meg fog szűnni."A Kúria a döntését elsősorban a szegregáció megszüntetésének nemzetközi kötelezettségével indokolta, ami összefüggésbe hozható azzal is, hogy az Európai Unió tavaly májusban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az iskolai szegregáció miatt - vélekedett az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ügyvédje."A roma gyerekek kétharmada tanul valamilyen elkülönített oktatásban. Több száz szegregált iskola létezik Magyarországon."A mostani döntéshez az áttörést a tavaly novemberi másodfokú ítélet hozta, ami megtiltotta a gyerekek további beiskolázását - hangsúlyozta Kegye Adél.Hozzátette, nagyon fontos, hogy a bíróság arra is kötelezte az önkormányzatot, hogy egy deszegregációs programmal készítse fel a befogadóiskolákat - tette hozzá az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ügyvédje."A mai tárgyalás tétje az volt, hogy ezeket a deszegregációs folyamatokat le kell állítani vagy folytatni lehet.Ez az első olyan magyar, sőt európai döntés, ami nemcsak deklarálja a szegregációt, hanem meg is mondja, hogy mit kell csinálni ilyen esetben."A mai döntés lavinát indíthat el, elképzelhető, hol más településen is ehhez, az egyetlen, valós megoldást hozó, jogi eszközhöz folyamodhatnak azok, akiknek elegük van az elkülönítésből - fogalmazott Kegye Adél.