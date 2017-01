Németh Péter: baloldali marad a Népszava

Forrás: atv.hu

A Népszava főszerkesztője szerint a mostani találgatások abba az irányba mutatnak, azt próbálják kideríteni, hogy politikailag elhajló-e az újság vagy sem. Az újságíró elmondta: azt találgatják, hogy ha lesznek kormányhirdetések, akkor az azt jelenti-e, hogy már a Népszava is a kormány zsebében van. Hozzátette: nem tudja, Orbán Viktor kiben bízik, de az biztos, hogy ez az újság következetesen járta a maga útját, sosem szolgálta ki ezt a kormányt.A lap tulajdonosa Puch László, ő sem politikai elhajló, az MSZP pénztárnoka, a párt tagja és megyei elnöke - fogalmazott. Németh Péter kijelentette: az reálisan elképzelhetetlen, hogy a lap jelenlegi újságíró és az a 15 népszabadságos, akikkel most tárgyalnak kiszolgálják a jelenlegi kormányzatot.A Népszava főszerkesztője hangsúlyozta: nem volt veszekedés Gál J. Zoltán és közötte, csak beszélgettek, a Vasárnapi Hírek főszerkesztője azt mondta, nem ért egyet az ő maradásával, és ezt hangoztatni is fogja.Az újságíró elmondta: az új újság előkészítése folyamatban van, márciusba képileg és tartalmilag is egy olyan lap lesz, ami újszerű, baloldali és markáns véleményekkel teletűzdelt.Hozzátette: muszáj hinni a nyomtatott sajtóban, 1-2 évtized még benne van, de a magyar helyzet siralmas, itt nincs nagy kultúrája a politikai napilapoknak. A 18 ezer eladott példányszámunkkal a legnagyobb politikai lap vagyunk, ezt akarjuk még megduplázni - magyarázta.