Németh Szilárd és a harci kereszt

Szerző: Nagy András

Németh Szilárd javaslatára egy XXI. kerületi kőkereszt felállításáról döntött október végén a csepeli képviselőtestület. December első hétvégéjére el is készült a 3 méter magas, fehér műkőből álló, Krisztust ábrázoló feszület, és ha már elkészült, advent első vasárnapján ünnepélyesen fel is szentelték, természetesen az egykori rezsibiztos személyes felügyelete mellett.A köztéri keresztre a felállításáról szóló, sürgősségi (!) előterjesztés indoklása szerint "a kereszténység nemzet- és közösségmegtartó szerepének erősítése, a keresztény értékek megőrzése" miatt volt szükség, ugyanakkor több mint gyanús, hogy nem csupán egy mezei feszületről, hanem egyenesen egy harci keresztről van szó.A fideszes önkormányzat honlapján a megjelent cikkben ugyanis az áll, hogy a kereszt ott áll, ahol a legnagyobb szükség van rá: a csepeli 10 emeletes panelházak között, a LIDL áruházzal szemben. Márpedig LIDL áruházlánc szeptemberben keltett nagy botrányt azzal, hogy egyik termékükön leretusálták a csomagoláson látható templom kőkeresztjét.Vagyis elég gyanús, hogy a keresztényi értékek védelme érdekében mindenre elszánt Némethék nem egyszerű keresztállításra készültek vasárnap délután az Ady-lakótelepen. Talán hihetetlen, de Németh Szilárdék valószínűleg tényleg a német tulajdonú üzletlánc csepeli áruházával szemközt felállított feszület felszentelésével akarták megüzenni, hogy a csepeliek nem kérnek a német multikulti márkából.A keresztállítást nem hagyta szó nélkül Szabó Szabolcs, a 2014-ben a rezsibiztost szűkebb hazájában legyőző csepeli országgyűlési képviselő sem:"Nem attól lesz keresztény az ember, hogy úton-útfélen keresztet állít. Meg kell élni a hitet, meg be kell tartani a tízparancsolatot. Különösen a VII. és a VIII. pontot javaslom tanulmányozásra - írta Szabó a Facebook-oldalán.A képviselő által hivatkozott tízparancsolat hetedik és nyolcadik pontja egyébként a "Ne lopj!", illetve a "Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!".Ismerve Németh Szilárd munkásságát, bátran kijelenthetjük, ha a következő hónapokban a kerület összes terére keresztet állít, akkor sem képes ellensúlyozni azt a mérhetetlen mennyiségű hazugságot és bűnt, amit az elmúlt években a magyar emberekkel szemben elkövetett.