Németh Szilárd: évente 170 ezer forintot spórolnak a családok

Forrás: MTI

Németh Szilárd felidézte, a rezsicsökkentés 2013-ban kezdődött, és nemcsak az energiaárakat érintette, hanem a szennyvízszippantás, a csatorna, a víz, valamint a kéményseprés díját is.A rezsicsökkentés hatására az a közpénz, amit előtte "kitalicskáztak az országból", most visszakerült az emberek zsebébe - tette hozzá a frakcióvezető-helyettes.Németh Szilárd összehasonlításként elmondta, a 2010-et megelőző nyolc évet nézve a kumulált infláció 58 százalék volt, a lakossági gáz árát 206 százalékkal, az áram árát 97 százalékkal emelték. Ezzel szemben 2010 és 2012 között az infláció körülbelül 13 százalékos volt, a gáz ára 9,2 százalékkal, az áram ára 2,2 százalékkal nőtt, tehát bőven az infláció alatt volt az áremelkedés.A politikust kérdezték a civil szervezetekről tett keddi kijelentéséről is. Németh Szilárd hangsúlyozta, ő az "álcivil" szervezetekről beszélt, amelyek - véleménye szerint - "születésüknél és főnökeiknél fogva tartoznak Soros Györgyhöz".E szervezetek létrehozói ugyanis pontosan tudják, hogy nem civil szervezetet hoznak létre, hanem olyat, amely befolyásolni akarja az adott ország politikáját - fogalmazott a frakcióvezető-helyettes."Ezek létrehoztak egy velünk párhuzamos világot, egy fölöttünk lebegő világot, ahol ott vannak a tudósaik, a jelentéseik, (...) ezt egy milliárdos finanszírozza, hálózatba szervezi és politikai kérdésekben nyilvánulnak meg", nem szakmai és humanitárius kérdésekben. Utóbbi csak "álca", és ez jól látható volt az illegális bevándorlással kapcsolatban is, a "Soros György által pénzelt álcivil szervezetek" ugyanis arra biztatják a bevándorlókat, hogy a nemzetállami politikát támadják - mondta a politikus.Magyarországon azonban nem volt semmilyen "botrány" a migránsokkal kapcsolatban, itt nem gyújtják rájuk a szállást, nem verekszenek velük, Magyarország "eminens módon bánik" a migránsokkal - hangoztatta Németh Szilárd.