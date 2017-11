Németh Szilárd keresztje

Szerző: Nagy András

Az ellenzéki pártok az MSZP-től a Jobbikig egységesen kiálltak a kéményseprők mellett, illetve a módosítás ellen, mondván: a kormány a lakosság életével játszik, sőt, gyakorlatilag emberek halálos ítéletét készül aláírni, mert biztosan nőni fog a halálos szén-monoxid mérgezések száma a javaslat elfogadása esetén. A kormányoldal persze azzal érvelt, hogy felnőtt állampolgároktól elvárható, hogy felelősen döntsenek a saját házuk ellenőriztetéséről, egyébként az ellenőrzés továbbra is ingyenes lesz, csak annyi a változás, hogy ki kell hívni hozzá a szolgáltatót.Meg is szavazták a Fidesz-KDNP-s képviselők kedden azt a belügyminisztériumi intézkedéscsomagot, ami alapján eltörlik a kötelező kéményellenőrzést, így ez a törvény, az államfői aggályok, a szakmai és ellenzéki tiltakozás ellenére jövőre életbe léphet. Arról azonban a parlamenti szavazás előtt és azóta is kevés szó esett, hogy mi az oka ennek a látszólag logikátlan, ráadásul a felmérések szerint inkább népszerűtlen lépésnek.Logikus magyarázatnak tűnik, hogy a nagy nemzeti stadionépítési program közepette egyszerűen elfogyott a rezsicsökkentés tartaléka. Sőt, a rendszer bizonyos elemeinek szétverése miatt nem hogy nincs pénz további árcsökkentésre, de már a jelenlegi árak sem tarthatók fent, és a kormány egyszerűen a kéményseprőkön kezdte meg a spórolást.De megengedheti-e magának a Fidesz, hogy fél évvel a választás előtt ne a Soros-tervről, hanem a rezsicsökkentés csökkentéséről, hovatovább csődjéről szóljanak a hírek? Nyilván nem. Alighanem ezt szolgálják az olyan nyilatkozatok, mint amilyet a rezsicsökkentésért felelős Németh Szilárd az elmúlt napokban tett. A Fidesz alelnöke kezdeményezte például, hogy Csepel fogadja be azt a leverésre ítélt keresztet, ami jelenleg egy francia kisvárosban lévő, II. János Pál volt pápát ábrázoló szobrot díszít.Németh ezt a kereszt-kérdést annyira fontosnak tartja, hogy mindenszentek napján levelet is írt a csepeli polgármesternek, amiben arra kéri, működjön együtt vele ebben az "önazonosságunkat felvállaló, és annak megtartását elősegítő, szimbolikus, de nagyon is hétköznapi ügyben". Túl azon, hogy a 21. kerület fideszes polgármestere, (Németh egykori helyettese) nyilván tárt karokkal fogadta az ötletet, azt sem lehet állítani, hogy nem illik bele a Soros-tervvel kapcsolatos kormányzati kommunikációba, aminek ugye egyik hangsúlyos eleme a nyitott társadalommal szerintük szemben álló keresztényi Európa védelme.Persze aligha gondolják, hogy a magyar társadalmat komolyan érdekelné egy bretagne-i kisváros keresztjének sorsa. Ez a kezdeményezés is inkább csak azt a célt szolgálja, hogy addig se a rezsiről kelljen rizsázni, amíg ezzel van tele a sajtó.A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok egyelőre nem azt mutatják egyébként, hogy a rezsicsökkentésnek való hátat fordítás jobban megmozgatná az embereket, mint a bretagne-i kőkereszt, mindenesetre az egykori rezsibiztos ragyogó figyelemterelő nyilatkozatai ellenére a szocialisták tovább csökkentenék a lakossági kisfogyasztók gáz- és áramfogyasztásának költségeit, méghozzá a csökkenő világpiaci árakra hivatkozva.Csökkentenék a temetkezési rezsit is, a temetői szolgáltatásokra rakódó 27%-os áfa visszavágásával, erről a javaslatukról első körben a népjóléti bizottság fog dönteni. Korózs Lajos, a bizottság szocialista alelnöke a Sztárklikknek ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy bár a Fidesz-KDNP az elmúlt években egyetlen javaslatukat sem támogatta, bíznak benne, hogy ezt, ha mást nem, a közelgő választásra való tekintettel, pozitívan fogadják majd a négy éve még az általános rezsicsökkentéssel kampányoló kormánypárti képviselők.