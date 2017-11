Németh Szilárd: liberálfasizmus

"Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje betartotta szavát: azt fogják tenni, amire a méregkeverő Ron Werber utasítja őket.



Szét kell verniük a nyugodt, békés hétköznapokat, meg kell szállniuk a közintézményeket, utcákat, tereket, polgárháborús állapotokat kell létrehozniuk. Ennek eszközei: aljas hazudozás, alaptalan vádaskodás, hangos botrány, agresszív provokáció, hiszterizált közélet, mások szabadságjogainak semmibevétele. Egyszóval: liberálfasizmus.



És ehhez az egész Soros-Simicska médiakórus, a Hír TV-től a az Indexen át a Magyar Narancsig és a teljes ellenzéki szivárványkoalíció, a Jobbiktól az MSZP-n keresztül a Gyurcsány-pártig boldogan asszisztál."

Németh Szilárd az M1 aktuális csatornán azt is mondta: már az sem tetszett az LMP-nek, hogy egyáltalán beszél, mert "csak ők mondhatják el a magukét", de a tartalommal sem értettek egyet, ezért "botrányt csináltak a parlamentben". Megjegyezte: azt a házszabályt sértették meg szándékosan, amelyet ők is elfogadtak.Hozzátette: szombaton az egész ellenzék találkozott a fővárosban, a Gödörben, akkor beszélhették meg a "napirendet", azelőtt pedig az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén "balhézott" Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje és frakciótársa, Demeter Márta, aki nem is bizottsági tag.Németh Szilárd szerint az történik, amit meghirdettek nyáron, kiviszik az utcára a politikát, mert "nincs más nekik". Hangsúlyozta: a provokáció a céljuk, hogy ilyen legyen a közélet, mert "a zavarosban még tudnak halászni".