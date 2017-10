Németh Szilárd nyilvánosan vallott szerelmet Bangónénak

"Bangóné Borbély Ildikó minden nap más-más elit ruhaszalonból felöltözve, más-más drága fodrászműhelyből kilépve követeli a szegények étkeztetését. Így volt ez tegnap is, bár pontosan tudja, hogy minden rászoruló gyermek kap meleg ételt az őszi szünetben is, nem úgy, mint a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt."

Szerző: Jász Zoltán

Minden bizonnyal Németh Szilárd is hasonló cipőben jár, hiszen ma a nyilvánosság előtt elismerte, hogy napi szinten figyelemmel kíséri, hogy Bangóné Borbély Ildikó milyen csinosan és változatosan öltözik. Hiába na, Bangóné igazi Nő, ez pedig a nagy magyar rezsibiztos figyelmét sem kerülhette el.A baj csak az, hogy ez a tündéri nagy melák még nem képes kezelni az érzelmeit, nem tudja kellő intelligenciával kifejezni magát, és lányos zavarában pont úgy viselkedett, mint a kisgyerekek.Közösségi oldalán az alábbi módon vallott szerelmet:Szóval, ha megfigyeljük, ezekben a pokrócos stílusú mondatokban mélyen ott bujkál a dicséret, a férfiúi rajongás, persze olyan Németh Szilárdos stílusban...Egyébként a rezsimackó még egy fotómontázst is posztolt a szöveg mellé, amelyen az áhított Nőt láthatjuk, különféle csinos ruhákban.Lelki szemeim előtt látom, ahogy rengeteg gyakorlással még a képszerkesztő programok használatát is elsajátítja, hogy így kedveskedjen szíve választottjának. Nemhiába, Németh Szilárd csupa szív ember...