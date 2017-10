Németh Szilárd olyat mondott, amire más nem biztos, hogy képes lett volna

Szerző: Márkus

Sajtótájékoztatóján óriási teljesítményt nyújtott Németh Szilárd. Elsőre képes volt kimondani azt, hogy "emberiességességünkről". Hogy a szónoki képességeivel rendszeresen feltűnést keltő rezsibiztos valójában mit is akart ezzel mondani, azt mindenki döntse el maga.Németh Szilárd hozzátette még: "A menekültek ügyét és a bevándorlás ügyét mi (a Fidesz) sosem mostuk össze, Brüsszelben mossák össze".Kitért Őcsényre is, azt mondta, provokációnak tartja a történteket, mind az üdültetés megszervezését, mind pedig azt, ami utána történt: "Nem hiszek abban, hogy ott emberek szaladgáltak és szurkáltak kifelé mindenféle gumikat meg minden".Ahogy a Hír TV felvételén is látható-hallható, Németh Szilárd olyanokat is képes volt kiejteni a száján, mint hogy a kormány az emberiességet elég magas szinten gyakorolja, csak meg kell nézni, hogy Magyarország hogy oltalmazza a menekülteket."Aki a menekültügyi-eljáráson átesik, legyen az gyermek, legyen az családos, legyen az egyedül érkező, legyen az asszony, legyen az férfiember, velük szemben a kötelességünket magas szinten teljesítjük" - húzta alá.