Németh Szilárdnak nem tünt fel, hogy hibás emléktáblát avat

Október 6-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúira emlékeztek és emléktáblát is avattak az Aradi vértanúk és a Szentmiklósi út kereszteződésében Csepelen, amelyen Csepel polgármestere és Németh Szilárd országgyűlési képviselő is beszédet mondottA Csepel.hu és a kormánypárti Csepel.info szövege szerint sem tűnt fel senkinek, hogy az emléktáblát sikerült elrontani, méghozzá két helyen is.Az első sorban azt írják, hogy 1848. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkat, holott a kivégzések 1849-ben voltak, és alul Kazinczy Lajosról is azt írják, hogy nem 1849-ben, hanem már jóval a világosi fegyverletétel előtt, 1848. október 25-én meghalt.