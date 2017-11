Nézőpont: a közép-európaiak többsége a magyar kormány politikáját támogatja

Forrás: MTI

Az intézet közleményében tájékoztatott a Magyarország mellett további tíz közép-európai országban (Németország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária) végzett közvélemény-kutatásról.A teljes minta alapján a közép-európaiak körében tízből heten (74 százalék) vélik rossznak a bevándorlást Európa szempontjából.A kontinensen kívülről érkező bevándorlást elsősorban a magyarok és a szlovákok (89 százalék), a csehek (88 százalék), valamint a bolgárok (80 százalék) tartják rossznak.Érdekességként kiemelték, hogy Ausztriában 63, de Németországban is 58 százalék azok aránya, akik szerint Európa szempontjából inkább rossz a bevándorlás. Ez az arány hasonlóan magas a románoknál (75 százalék), a horvátoknál (74 százalék), a szerbeknél (73 százalék), a szlovéneknél (68 százalék) és a lengyeleknél (59 százalék).A felmérés eredménye szerint ugyancsak tízből heten (73 százalék) elégedetlenek azzal, ahogy az Európai Unió kezeli az illegális határátlépések kérdését. Ebben a kérdésben is leginkább a szlovákok (91 százalék), a csehek (89 százalék), a bolgárok (80 százalék) és a magyarok (78 százalék) számítanak elégedetlennek.Szintén magas ugyanakkor az elégedetlenek aránya Szlovéniában (72 százalék), Lengyelországban (70 százalék), Horvátországban (64 százalék), Romániában (59 százalék), valamint Szerbiában (56 százalék). Az EU migrációs politikájával még az osztrákok 77, valamint a németek 69 százaléka is elégedetlen - emelték ki.A kutatás arra is kitér, hogy a visegrádi országokban - melynek tagjai az Európai Bíróság előtt támadták meg a kvótarendszert - átlagosan tízből nyolcan (78 százalék) ellenzik a migrációs kvótát. Érdekességként jegyezték meg, hogy míg az Európai Unió bevándorlási politikáját a többség ellenezte, a magyar kormány migrációs politikájával többen szimpatizálnak, mint amennyien ellenzik azt (44 százalék támogatja, 40 százalék ellenzi), a visegrádi országokban ez a különbség még nagyobb: 56 százalék támogatja a magyar kormány bevándorláspolitikáját, s csak 32 százalék nem szimpatizál azzal.Leginkább az osztrákok (65 százalék) és a németek (55 százalék) ellenzik a magyar kormány bevándorlási politikáját - írta a Nézőpont, amely szerint "ennek háttérben vélhetően továbbra is a két országban hazánkkal szemben tapasztalható rendkívül negatív médiakép áll, hiszen más kérdésekben a két ország lakossága is szkeptikus volt a migráció kapcsán".A Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatása szeptember 26. és október 27. között zajlott országonként ezer ember megkérdezésével. A minta országonként reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A maximális mintavételi hiba 3,2 százalék - olvasható a közleményben.