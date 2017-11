Nézőpont: Budapesten is jelentős a Fidesz-KDNP előnye

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Nézőpont Intézet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy Budapesten él a választókorú népesség ötöde, és az ellenzék is "kiemelt csatatérként" tekint a fővárosra.Hangsúlyozták: a fővárosi felnőtt népessége 32 százaléka a kormánypártokkal szimpatizál, ez statisztikai értelemben azonos az országos szinten legutóbb mért 31 százalékkal, tehát a Fidesz-KDNP előnye Budapesten is jelentős.A fővárosban az MSZP-vel 8, a Demokratikus Koalícióval (DK) és az LMP-vel 6-6, míg a Momentummal 4 százalék szimpatizál, ezeknél a pártoknál ez magasabb támogatottságot jelent, mint az országos, mert, mint írták, legutóbb az MSZP-t országosan 5, a DK-t 4, az LMP-t 3, míg a Momentumot 2 százalék támogatta.Megjegyezték: a Jobbiknál fordított a helyzet, Vona Gábor pártjával országosan a teljes felnőtt népesség egytizede szimpatizál, Budapesten viszont csak 4 százalék.Közölték: a legvalószínűbb listás eredmények alapján (ez a választási részvételüket biztosra ígérők potenciális pártpreferenciáját jelenti) a kormánypártok 45 százalékon állnak, ez szintén azonos az országosan mért 44 százalékos eredménnyel. Jelezték: a felmérés adatai alapján a második helyért lényegében négyes holtverseny alakult ki az MSZP 13, az LMP 11 és a DK 10 százalékos eredménye alapján, de a Momentumra is 7 százalék szavazna a fővárosban. Az említett pártok ebben az esetben is előnyben vannak országos támogatottságukhoz képest (a legutóbbi kutatás alapján országosan az MSZP a listás szavazok 10, a DK 8, az LMP 7, míg a Momentum a voksok 4 százalékára számíthat).Hozzáfűzték: a Jobbik ebben a körben is rosszabban teljesít, míg országosan a listás szavazok ötödére esélyes, a fővárosban csak 6 százalék szavazna a pártra.A közleményhez mellékelt grafikon adatai alapján a megkérdezettek 16 százaléka "kormányváltó rejtőzködő", 11 százalékuk "egyéb rejtőzködő", 8 százalékuk pedig nem szavazna. A válaszadók 5 százaléka, a biztos szavazók 8 százaléka egyéb pártot támogat.A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása október 17. és november 12. között készült, ezer embert kérdeztek meg személyesen. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb budapesti lakosságra nem, kor és iskolai végzettség szerint. Ekkora mintanagyságnál a maximális mintavételi hiba 3,2 százalék.