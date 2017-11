Nyert a Handó Tündét perbe fogó bíró

Ma Handó Tünde és Polt Péter is beszámol az általuk végzett munkáról

Forrás: MTI / Sztárklikk

Handó Tünde, az OBH elnöke tavaly adta ki a bíróság jogszerű, befolyásmentes, feddhetetlen működéséről és a bírák ennek megfelelő magatartásáról szóló úgynevezett integritási szabályzatát, amely a bírók elleni eljárások szabályait is rögzítette.A dokumentumot egy bíró támadta meg alkotmányjogi panasszal. Ennek alapján az Ab kimondta: a szabályzat több rendelkezése - köztük például a bírói felelősségre vonás kezdeményezésére és a jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó - sérti a bírói függetlenséget és a jogorvoslathoz való jogot, ezért azokat megsemmisítette.Az Ab kedden aláírt határozatában megállapította, hogy a kötelező erővel nem rendelkező, alkotmányossági kontroll alól kivont dokumentumban nem írhatók elő olyan magatartási szabályok, amelyek érinthetik a bírói függetlenséget, ezért a testület az ajánlásra vonatkozó szövegrészét megsemmisítette.Az Ab kitért arra is, hogy a dokumentum olyan magatartási szabályokat ír elő, amelyek megsértése esetén a jogorvoslathoz való jog biztosítása elengedhetetlen lenne, ilyen garanciális rendelkezéseket azonban az utasítás nem tartalmaz és az alaptörvény alapján nem is tartalmazhat.Az Alkotmánybíróság kimondta: a vizsgált rendelkezések - mint például az integritássértés megállapítása, kötelezettségszegés esetén a felelősségre vonás kezdeményezése, továbbá az esetleges jogkövetkezmények alkalmazása - mind a jogorvoslathoz való jogot, mind pedig a bírói függetlenséget sértik, ezért a szabályzat erre vonatkozó szabályai alaptörvény-ellenesek, azokat a testület szintén megsemmisítette.Az Ab magyarázata szerint a bírák fegyelmi felelősségre vonása, a velük szemben alkalmazható munkajogi intézkedések csak törvényi felhatalmazáson alapulhatnak.A 15 tagú testületből Juhász Imre, Pokol Béla, Salamon László és Szívós Mária fűzött különvéleményt a határozathoz, amely az Ab honlapján teljes terjedelmében olvasható.