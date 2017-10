Nyomásgyakorlás és megfélemlítés a magyar sajtóban

Az amerikai diplomata a Magyar Újságírók Országos Szövetségének vendége volt, ahol a magyar sajtó helyzetét értékelte. Tényként állapította meg, hogy kormányközeli üzletemberek a versenyhivatal jóváhagyásával vették át az ellenőrzést a médiapiacon, miként azt is, hogy a kormánypártivá tett szerkesztőségeket állami hirdetésekből tartják fenn. Az amerikai diplomata különösen aggasztónak tartja, hogy Magyarországon listázzák a kormányt bíráló újságírókat."Egyes, a kormányhoz szorosan kötődő médiumok egy listát jelentettek meg olyan újságírókról, akik szerintük fenyegetést jelentenek Magyarországra nézve. Ez veszélyes gyakorlat az újságírók szempontjából és a szabad, független újságírás szempontjából is" - húzta alá a diplomata.A Fidesz szóvivője visszautasította az állítást. "Ezzel kapcsolatosan még ügyvivő úrnak többször személyesen is volt alkalmam jelezni, hogy az amerikai-magyar kapcsolatokon kívül Amerika magyarországi megítélésének is kifejezetten ártalmas, hogyha akár valótlan állításokkal, akár tisztán belpolitikai ügyekbe kívánnak beavatkozni.Hozzáteszem: ha újságírókat listáznánk, akkor az ilyen jellegű kritikákat el is fogadnám, de a jelenlévőknek, ha van ezzel kapcsolatos élményük, akkor legyenek kedvesek jelezni, hogy tudjunk ez ellen valamit tenni. tehát nincs ilyen Magyarországon, nincsen, ezért alaptalan kritikákat pedig végképp nem tanácsos és érdemes megfogalmazni" - reagált Gulyás Gergely.